Viktor Orban vieta la libertà dei diritti umani all’Ungheria

L’Ungheria ha vietato alle persone di cambiare legalmente il genere, in una mossa i gruppi per i diritti hanno detto che potrebbero portare a ulteriori intolleranze e discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQ nel paese.

Martedì il parlamento ha votato per impedire alle persone transgender e intersessuali di cambiare il proprio genere sui documenti di identità.

I legislatori hanno votato – con 134 voti a favore, 56 voti contrari e quattro astensioni – per definire il genere sulla base del “sesso alla nascita”, registrato su un certificato di nascita.

Amnesty International ha detto in un comunicato : “Questa decisione spinge indietro dell’Ungheria verso i secoli bui e calpesta i diritti dei transgender e intersessuali la gente non li esporrà solo a ulteriori discriminazioni, ma anche di approfondire una discriminazione intollerante”.

Il gruppo ungherese per i diritti umani Hatter Society ha affermato che la legge ha violato un diritto costituzionale fondamentale e si è opposta al Parlamento europeo e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Ha affermato che le organizzazioni LGBTI ora chiedono che la legge venga inviata per revisione alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale è l’organo principale che protegge lo stato democratico attraverso lo stato di diritto e decide in merito alla costituzionalità degli atti del parlamento e di altri casi. Mentre l’Ungheria è membro dell’Unione Europea, il Primo Ministro Viktor Orban ha forgiato la propria strada negli ultimi anni, approvando una serie di leggi che i leader dell’UE hanno avvertito mineranno la democrazia del Paese. Tuttavia, il governo ha difeso la legge, affermando che la legge “non pregiudica il diritto di uomini e donne di sperimentare e esercitare liberamente le proprie identità come desiderano. All’inizio di questo mese, l’Ungheria ha perso punti in una classifica dei paesi europei per i diritti LGBTI da parte dell’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) a causa delle “politiche rivolte alle comunità LGBTI”. Darienne Flemington, copresidente del consiglio esecutivo dell’ILGA-Europa, ha affermato che il divieto allora proposto sul riconoscimento legale del genere era tra i “segnali allarmanti di come i governi con forti tendenze autoritarie siano incoraggiati dalla crisi per limitare ulteriormente i diritti dei gruppi vulnerabili e delle minoranze”. L’Ungheria attualmente riconosce i sindacati legali per le coppie dello stesso sesso, ma il partito al potere Fidesz e il suo leader Orban, si oppongono alla legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Coca-Cola ha dovuto affrontare una reazione negativa da parte di politici e attivisti conservatori in Ungheria lo scorso agosto, dopo aver pubblicato annunci che includevano immagini di coppie dello stesso sesso che baciavano e contenevano bottiglie di Coca-Cola. Almeno un importante politico del partito Fidesz e dei media conservatori hanno chiesto il boicottaggio dei prodotti Coca-Cola o il divieto della campagna pubblicitaria. Nel 2018, l’Opera di Stato ungherese ha annullato un terzo delle sue esibizioni del musical teatrale “Billy Elliot” per questo mese e luglio, tra le critiche di un media pro-governo. Ma un sondaggio del 2017 dell’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans e Intersex Association ha scoperto che oltre il 60% dei residenti nel paese ritiene che si dovrebbero garantire a tutti gli stessi diritti, indipendentemente dall’orientamento sessuale. “In nessun modo la sezione pertinente del disegno di legge che alcune persone criticano impediscono a qualsiasi persona di esercitare i propri diritti fondamentali derivanti dalla propria dignità umana o di vivere secondo la propria identità, proprio come lo stato non può istruire normalmente nessuno su cosa pensare”.