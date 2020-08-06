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POLITICA
24 Luglio 2026 | AMBIENTE

Cento emendamenti per il Verde Pubblico, Ferrarese (FdI): «La tutela della biodiversità ...

Mattia Ferrarese, consigliere del Municipio 3 e rappresentante di Fratelli d'Italia, annuncia la presentazione di cento emendamenti alla proposta di deliberazione del Comune di Mil...
7 Luglio 2026 | POLITICA

Dal Salario + Giusto a Milano: Noi Moderati ripercorre quanto fatto sul ...

Si è tenuto ieri a Palazzo Bovara, Milano, un’incontro organizzato da Noi Moderati dal titolo “Retribuzioni, caro casa e costo della vita: una sfida per Milano, una sfida per il Pa...
4 Luglio 2026 | POLITICA

Marco Liporace eletto per acclamazione Segretario cittadino di Forza Italia a Belvedere ...

Marco Liporace, già assessore del Comune di Belvedere Marittimo, è il nuovo segretario del circolo cittadino di Forza Italia. L'elezione, avvenuta per acclamazione nel pomeriggio, ...
3 Luglio 2026 | POLITICA

Lazzate, nasce il Comitato di Futuro Nazionale 1489: Barbara Emilia Esposito nominata referente

Si amplia anche in Brianza la rete dei Comitati di Futuro Nazionale con la costituzione del Comitato 1489 di Lazzate, nuovo punto di riferimento del progetto politico ispirato al G...
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EDITORIALE
30 Aprile 2026 | ATTUALITÀ

Arcadia : Tredici Divagazioni da Omero a Carmelo Bene

Luigi Zeno sarà premiato come Miglior Giovane Attore 2025 al ...

27 Agosto 2025 | ATTUALITÀ

DELITTO A SENIGALLIA UN ROMANZO NOIR AMBIENTATO NEGLI ANNI TRENTA

10 Agosto 2025 | ATTUALITÀ

Sara Missaglia è la nuova Direttrice Editoriale di Wine and Travel

5 Luglio 2025 | ATTUALITÀ

Il Salone del Mobile brilla nonostante le incertezze globali: 302.548 ...

18 Aprile 2025 | ATTUALITÀ

Help Me Now: La Tecnologia Che Salva Le Donne Dalla ...

6 Febbraio 2025 | ATTUALITÀ

Donald Trump pronto a giurare come 47° Presidente degli Stati ...

20 Gennaio 2025 | ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ
24 Luglio 2026 | AMBIENTE

Cento emendamenti per il Verde Pubblico, Ferrarese (FdI): «La tutela della biodiversità ...

Mattia Ferrarese, consigliere del Municipio 3 e rappresentante di Fratelli d'Italia, annuncia la presentazione di cento emendamenti alla proposta di deliberazione del Comune di Mil...
23 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Milano, Via Toce: cronaca di un disastro annunciato

Da poco ultimata, la piazza tattica definitiva di Via Toce desta già perplessità, fra le lamentele dei residenti e i disagi notturni (ne avevo già parlato qui). Quello che nell’ide...
17 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Piazza Affari non si ferma e rilancia: confermati tutti gli appuntamenti di ...

Il rombo dei motori storici non si placa nemmeno ad Agosto: per tutto il mese infatti sono confermati tutti gli appuntamenti del raduno che, ormai da tempo, occupa Piazza degli Aff...
14 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Rondine, la Cittadella della Pace

di Barbara di Castri Rondine è un borgo medievale con una manciata di case sprofondate nel verde della campagna toscana ed un castello sopra un’ansa dell’Arno che è stato disegnat...
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CRONACA
19 Luglio 2026 | CRONACA

Milano sempre più insicura: aggredita in pieno centro la nota influencer Asia Valente, la testimonianza della vittima.

Incendo alla ribalta BRT di Milano: fiamme domate, le raccomandazioni ...

9 Luglio 2026 | CRONACA

Maxi rissa in Bicocca richiede l’intervento delle Forze dell’Ordine: la ...

3 Luglio 2026 | CRONACA

Agente della Polizia Locale di Milano muore durante un inseguimento: ...

23 Giugno 2026 | CRONACA
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ESTERI
1 Ottobre 2025 | ATTUALITÀ

BRUXELLES – MAGONI (FDI–ECR): “ONORATA DI ACCOGLIERE GLI ALPINI DI BERGAMO AL ...

2 Aprile 2025 | ATTUALITÀ

Addio a Val Kilmer, celebre attore di “Top Gun” e “Batman Forever”

1 Aprile 2025 | ATTUALITÀ

Dal 2 aprile, nuove regole per i viaggi in Gran Bretagna

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EUROPA
9 Agosto 2026 | EUROPA

L’Europa tira un pacco alle microimprese: nuovi costi e adempimenti per le ...

Stamani, come tutti i giorni, dopo aver acceso il mio smartphone ho aperto la app di Instagram per controllare il feed. Tra una foto del mare e una dei monti postate dai miei conta...
17 Giugno 2026 | ATTUALITÀ

Social e minori, Magoni (FdI-ECR): “Dall’Europa servono tutele più efficaci”

Dopo l’Australia, anche il Regno Unito punta a rafforzare le misure di protezione dei minori nell’utilizzo dei social network. Una scelta che, secondo l’eurodeputato di Fratelli d’...
12 Giugno 2026 | EUROPA

Nuovo programma Erasmus+, l’eurodeputato Magoni (FdI-ECR) propone modifiche a favore di persone ...

Più risorse per lo sport, maggiore inclusione dei giovani provenienti dalle aree più svantaggiate, adeguamento delle borse di studio al costo della vita e attenzione rafforzata all...
4 Giugno 2026 | ATTUALITÀ

Sicurezza stradale e mobilità sostenibile, il ciclismo al centro del confronto al ...

Più sicurezza sulle strade, maggiore educazione stradale e regole condivise a livello europeo per tutelare i ciclisti. Sono questi i temi emersi dal convegno “La bicicletta al cent...
CULTURA
23 Luglio 2026 | CULTURA

Torna Milano AutoClassica: il salone cresce e apre un giorno prima per una preview esclusiva

Milano sempre più insicura: aggredita in pieno centro la nota ...

19 Luglio 2026 | CRONACA

Piazza Affari non si ferma e rilancia: confermati tutti gli ...

17 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Palazzo Lombardia apre le porte a “La Parola è Vita ...

15 Luglio 2026 | CULTURA

A Palazzo Lombardia la presentazione del libro di Biagio Maimone: ...

10 Luglio 2026 | CULTURA

Rivolta d’Adda celebra l’arte: successo per il Premio d’Arte Internazionale ...

30 Giugno 2026 | ARTE

Identity Style lancia il suo primo concorso fotogiornalistico “I Luoghi ...

26 Giugno 2026 | CULTURA
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AMBIENTE

Cento emendamenti per il Verde Pubblico, Ferrarese (FdI): «La tutela ...

24 Luglio 2026 | AMBIENTE

“Zona Franca”

11 Maggio 2025 | AMBIENTE

TEK SUN: l’Innovazione fotovoltaica flessibile per un futuro sostenibile e ...

27 Febbraio 2025 | AMBIENTE

Spagna – Italia … Terre di Campioni!

21 Febbraio 2025 | AMBIENTE

Solisplant: Dalla Spagna con amore per i fiori ed il ...

18 Febbraio 2025 | AMBIENTE
SALUTE

Sanità di prossimità, alla Camera la sfida del DL Concorrenza: ...

30 Giugno 2026 | ATTUALITÀ

Metformina a rilascio modificato e SGLT2i prima scelta nel diabete ...

26 Maggio 2026 | SALUTE

Bendaggi corpo in inverno: perché sono indispensabili

21 Novembre 2025 | SALUTE

FONDAZIONE LA PELUCCA: NUOVO PIANO DI WELFARE AZIENDALE PER MIGLIORARE ...

22 Ottobre 2025 | ATTUALITÀ

MILANO: CURE PALLIATIVE, ACCORDO TRA FONDAZIONE ‘LA PELUCCA’ ONLUS E ...

20 Luglio 2025 | ATTUALITÀ
TECNOLOGIA

Traversi (M5S): “La mobilità offre una sfida per il futuro, ...

26 Marzo 2026 | ATTUALITÀ

IA Generativa, Lara Magoni (FdI-ECR): “IA nel settore creativo, l’Europa ...

5 Marzo 2026 | ATTUALITÀ
ces-las-vegas

CES 2026: a Las Vegas il futuro diventa sistema

17 Gennaio 2026 | TECNOLOGIA

TG del Giornale Partite Iva

1 Luglio 2025 | ATTUALITÀ

Startup:Saturnalia cresce

17 Aprile 2025 | ATTUALITÀ
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10 Agosto 2026 | NOTIZIE

Seamen e Rhinos Milano si uniscono sotto un’unica bandiera: si apre un ...

10 Agosto 2026 | LUXURY/OROLOGERIA

Seiko e Honda insieme per celebrare il Motocompo, autentica icona giapponese degli ...

9 Agosto 2026 | EUROPA

L’Europa tira un pacco alle microimprese: nuovi costi e adempimenti per le ...

8 Agosto 2026 | SPORT

Pogacar torna alla Vuelta: il campione sloveno all’assalto della Triple Crown

3 Agosto 2026 | LUXURY/OROLOGERIA

Il fascino intramontabile del Dress Watch: cinque fasce di prezzo per tornare ...

1 Agosto 2026 | NOTIZIE

Quellidipiazzaaffari lancia un nuovo appuntamento in terra siciliana: Quellidipiazzatrinità

27 Luglio 2026 | LUXURY/OROLOGERIA

Tag Heuer lancia una variante Limited Edition del Carrera Chronograph in esclusiva ...

24 Luglio 2026 | AMBIENTE

Cento emendamenti per il Verde Pubblico, Ferrarese (FdI): «La tutela della biodiversità ...

23 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Milano, Via Toce: cronaca di un disastro annunciato

23 Luglio 2026 | CULTURA

Torna Milano AutoClassica: il salone cresce e apre un giorno prima per ...

20 Luglio 2026 | NOTIZIE

Si spegne a 75 anni il Comandante Alfa, storica figura dell’Arma fra ...

20 Luglio 2026 | LUXURY/OROLOGERIA

Wyler Vetta si ri-tuffa nel mondo dei diver con il Dynawind Heavy ...

19 Luglio 2026 | CRONACA

Milano sempre più insicura: aggredita in pieno centro la nota influencer Asia ...

17 Luglio 2026 | ATTUALITÀ

Piazza Affari non si ferma e rilancia: confermati tutti gli appuntamenti di ...

16 Luglio 2026 | LUXURY/OROLOGERIA

Swatch lancia il Moonswatch Mission To The Moon 1969, un’edizione limitata per ...

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