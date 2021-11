Il Parlamento europeo contro le cause legali volte a intimidire e mettere a tacere i giornalisti

La relazione è stata adottata giovedì (11 novembre) con una maggioranza schiacciante: 444 voti favorevoli, 48 contrari e 75 astensioni. Gli SLAPP sono azioni legali frivole basate su affermazioni esagerate e spesso abusive, che mirano a intimidire e screditare professionalmente i loro obiettivi, con l’obiettivo finale di ricattarli e metterli a tacere.

“Non possiamo restare a guardare mentre lo stato di diritto è sempre più minacciato e le libertà di espressione, informazione e associazione sono compromesse”, ha affermato l’eurodeputato tedesco Tiemo Wölken (S&D), correlatore della commissione LIBE. “I nostri tribunali non dovrebbero mai essere un parco giochi per individui, aziende o politici ricchi e potenti, né dovrebbero essere sovraccaricati o abusati per guadagno personale”.

Secondo il rapporto, giornalisti e attori dei media in Europa e all’estero sono sempre più minacciati, aggrediti fisicamente e assassinati a causa del loro lavoro, in particolare quando si concentra su abuso di potere, corruzione, violazioni dei diritti fondamentali e attività criminali.

Il rapporto fa riferimento a molti casi in tutta l’Unione, come il caso agghiacciante della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, che avrebbe dovuto affrontare 47 cause civili e penali per diffamazione (con conseguente congelamento dei suoi beni) in più giurisdizioni il giorno del suo assassinio, il 16 ottobre 2017.

Un premio alla sua memoria è stato assegnato in ottobre dal Parlamento ai giornalisti del Progetto Pegasus coordinato dal Consorzio Storie Proibite.

Le vittime di SLAPP sono più comunemente citate per aver espresso opinioni critiche sul comportamento, o denunciato illeciti, di privati ​​ed enti, nonché di pubblici ufficiali, enti pubblici e soggetti a controllo pubblico, attraverso forme di espressione online o offline, o per ritorsione per il loro coinvolgimento in campagne, casi giudiziari, azioni o proteste.

Attualmente non esiste una legislazione diretta in nessuno stato membro sugli SLAPP. Ciò, insieme a disposizioni nazionali sulla diffamazione spesso ambigue e ampie, nonché a pene severe, anche di natura penale, ha contribuito in modo significativo alla crescita del numero di queste azioni legali abusive e alla conseguente intimidazione del loro obiettivo.

I deputati si preoccupano dell’effetto degli SLAAP sui valori dell’UE, sul mercato interno e sul sistema giudiziario dell’UE e sottolineano il frequente squilibrio di potere e risorse tra ricorrenti e imputati, che mina il diritto a un processo equo.

Tra l’altro, il Parlamento esorta la Commissione ad affrontare la gravità degli SLAPP avviati attraverso procedimenti penali, presentando una proposta di misure per garantire che la diffamazione e la calunnia che costituiscono reati nella maggior parte degli Stati membri, non possano essere utilizzati per gli SLAPP attraverso pubblici o accusa privata.

Per ridurre la minaccia degli SLAAP, propongono una direttiva UE contro gli SLAPP che stabilisce standard minimi, che dovrebbero proteggere le vittime prevenendo e sanzionando l’uso improprio delle misure anti-SLAPP. I ricorrenti dovrebbero affrontare sanzioni se non riescono a giustificare in che modo la loro azione non è abusiva.

Propongono inoltre la prevenzione del “turismo diffamatorio” o del “forum shopping” – in cui i ricorrenti scelgono di presentare le loro azioni nella giurisdizione più favorevole – attraverso regole di diffamazione uniformi e prevedibili. Dovrebbero esserci regole sul licenziamento anticipato da parte dei tribunali in modo che le azioni legali abusive possano essere fermate rapidamente sulla base di criteri oggettivi.

Gli SLAPP sono comunemente caratterizzati da pretese prive di fondamento giuridico e manifestamente infondate, secondo la delibera.

La diffamazione è definita come false dichiarazioni che danneggiano ingiustamente la reputazione di qualcuno. La maggioranza degli Stati membri dell’UE mantiene ancora una legislazione penale sulla diffamazione o addirittura insulta le leggi che limitano la libertà di espressione. Tali leggi sono tipiche nelle dittature dove vengono utilizzate per mettere a tacere i rapporti critici e le opinioni contro il regime.

Il parlamento ha sottolineato nella sua risoluzione che il Consiglio d’Europa e l’OSCE hanno chiesto la depenalizzazione della diffamazione. Un portavoce della Commissione ha dichiarato che spetta agli Stati membri decidere il loro approccio su questo problema poiché in questa fase non esiste una legislazione dell’UE in questo settore. Manca anche la migliore pratica europea.

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per alimentare una prossima iniziativa per affrontare le azioni legali per abuso intentate contro giornalisti e difensori dei diritti. Il periodo di consultazione durerà fino a gennaio 2022. La Commissione dovrebbe presentare una legge europea sulla libertà dei media nel 2022, volta a salvaguardare l’indipendenza e il pluralismo dei media.

Il Centro europeo per la stampa e la libertà dei media (Ecpmf) ha segnalato un aumento di diversi tipi di incidenti nell’UE in cui giornalisti sono stati molestati o aggrediti fisicamente nell’UE, in particolare in Germania e in relazione a manifestazioni durante la crisi del coronavirus.

La situazione nei Balcani occidentali, tuttavia, è peggiore. Secondo la recente relazione sull’allargamento 2021 della Commissione europea, i progressi complessivi nei paesi candidati sono stati limitati o nulli per quanto riguarda la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo. Minacce, intimidazioni e violenze contro i giornalisti, nonché commenti sprezzanti da parte di funzionari pubblici, continuano a destare grave preoccupazione.