Il Rev. Megan Rohrer primo vescovo transgender della chiesa evangelica luterana d’America

La Chiesa evangelica luterana d’America ha insediato il suo primo vescovo apertamente transgender in una funzione tenuta sabato nella Grace Cathedral di San Francisco.

Il Rev. Megan Rohrer guiderà uno dei 65 sinodi della chiesa, supervisionando quasi 200 congregazioni nel nord della California e nel nord del Nevada.

“La mia chiamata è… essere all’altezza delle stesse cose disordinate e amorevoli che facevo prima”, ha detto Rohrer ai fedeli. “Ma soprattutto, se me lo permetterai, e penso che lo farai, la mia speranza è amarti e oltre a questo, amare ciò che ami.”

Rohrer è stato eletto a maggio per servire un mandato di sei anni come vescovo del Sinodo della Sierra Pacific dopo che l’attuale vescovo ha annunciato il suo ritiro.

“Entro in questo ruolo perché una comunità diversificata di luterani nella California settentrionale e nel Nevada ha votato in preghiera e premurosamente per fare una cosa storica”, ha detto Rohrer in una nota. “La mia installazione celebrerà tutto ciò che è possibile quando confidiamo che Dio ci guiderà in avanti”.

Rohrer, che usa il pronome “loro”, in precedenza è stato parroco della Grace Lutheran Church di San Francisco e coordinatore del cappellano per il dipartimento di polizia della città, e ha anche aiutato a servire i senzatetto della città e la comunità LGTBQ.

Hanno studiato religione all’Augustana University nella loro città natale di Sioux Falls, South Dakota, prima di trasferirsi in California per conseguire un master e un dottorato presso la Pacific School of Religion di Berkeley.

Rohrer è diventato uno dei sette pastori LGBTQ accettati dalla chiesa evangelica luterana progressista nel 2010 dopo aver permesso l’ordinazione di pastori nelle relazioni omosessuali. Rohrer è sposato e ha due figli.

La chiesa è una delle più grandi denominazioni cristiane negli Stati Uniti con circa 3,3 milioni di membri.