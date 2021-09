La nuova era. La tecnologia al posto del valore umano professionale

La pandemia non ha solo minacciato la salute quando ha colpito il mondo nel 2020, ma potrebbe anche aver rappresentato una minaccia a lungo termine per molti posti di lavoro. Di fronte alla carenza di lavoratori e all’aumento del costo del lavoro, le aziende stanno iniziando ad automatizzare i lavori nel settore dei servizi che gli economisti un tempo consideravano sicuri, partendo dal presupposto che le macchine non potessero facilmente fornire il contatto umano che credevano i clienti avrebbero richiesto.

L’esperienza passata suggerisce che tali ondate di automazione alla fine creano più posti di lavoro di quanti ne distruggano, ma che eliminano anche in modo sproporzionato i lavori meno qualificati da cui dipendono molti lavoratori a basso reddito. I conseguenti problemi di crescita per l’economia mondiale potrebbero essere gravi.

Se non fosse stato per la pandemia, il franchise di Arby’s in Ontario, California, probabilmente non si sarebbe preso la briga di investire in nuove tecnologie che potrebbero allontanare i dipendenti esistenti e alcuni clienti. Ma è andato tutto liscio, dice: “Fondamentalmente, ci sono meno persone necessarie, ma quelle persone ora stanno lavorando in cucina e in altre aree”.

Idealmente, l’automazione può ridistribuire i lavoratori in lavori migliori e più interessanti, purché possano ottenere la formazione tecnica appropriata, afferma Johannes Moenius, economista presso l’Università di Redlands. Ma sebbene ciò stia accadendo ora, non si sta muovendo abbastanza velocemente.

I miglioramenti nella tecnologia dei robot consentono alle macchine di svolgere molte attività che in precedenza richiedevano persone: lanciare l’impasto della pizza, trasportare la biancheria ospedaliera, ispezionare i calibri, smistare le merci. La pandemia ha accelerato la loro adozione. I robot, dopo tutto, non possono ammalarsi o diffondere malattie. Né richiedono tempo libero per gestire emergenze impreviste per l’assistenza all’infanzia.

Gli economisti del Fondo monetario internazionale hanno scoperto che le pandemie passate avevano incoraggiato le aziende a investire in macchine in modo da aumentare la produttività, ma anche uccidere i posti di lavoro poco qualificati. Infatti, un’analisi stipulata in gennaio suggerisce che le preoccupazioni sull’aumento dei robot durante la pandemia di COVID-19 sembrano giustificate.

Le conseguenze potrebbero ricadere maggiormente sulle donne meno istruite che occupano in modo sproporzionato i lavori a basso e medio salario più esposte all’automazione e alle infezioni virali. Questi lavori includono commessi, assistenti amministrativi, cassieri e aiutanti negli ospedali e coloro che si prendono cura dei malati e degli anziani.

Lo studio che riguarda l’argomento ha confermato che i datori di lavoro sembrano orientati ad adottare le macchine. Un sondaggio condotto l’anno scorso dal World Economic Forum, senza scopo di lucro, ha rilevato che il 43% delle aziende ha pianificato di ridurre la propria forza lavoro a causa delle nuove tecnologie. Dal secondo trimestre del 2020, gli investimenti delle imprese in attrezzature sono cresciuti del 26%, più del doppio rispetto all’economia complessiva.

Secondo l’International Federation of Robotics, un gruppo commerciale, la crescita più rapida è prevista nelle roving machine che puliscono i pavimenti di supermercati, ospedali e magazzini. Lo stesso gruppo prevede anche un aumento delle vendite di robot che forniscono informazioni agli acquirenti o consegnano ordini per il servizio in camera negli hotel.

I ristoranti sono stati tra gli utilizzatori di robot più visibili. Alla fine di agosto, ad esempio, la catena di insalate Sweetgreen ha annunciato l’acquisto della startup di robotica da cucina Spyce, che produce una macchina che cuoce verdure e cereali e li versa nelle ciotole.

Non si tratta solo di robot: anche il software e i servizi basati sull’intelligenza artificiale sono in aumento. Starbucks ha automatizzato il lavoro dietro le quinte per tenere traccia dell’inventario di magazzini. Altri sono passati al self-checkout.

L’innovazione ha ridotto il numero del personale, ma i lavoratori non sono necessariamente in condizioni peggiori. Ogni sede di Bartaco, ad esempio – ce ne sono 21 – ora ha otto vicedirettori, circa il doppio del totale pre-pandemia. Molti sono ex server e vagano tra i tavoli per assicurarsi che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. Vengono pagati stipendi annuali a partire da 55.000 dollari anziché salari orari.

Alcuni economisti temono che l’automazione spinga i lavoratori in posizioni a bassa retribuzione. Daron Acemoglu, economista del Massachusetts Institute of Technology, e Pascual Restrepo dell’Università di Boston hanno stimato a giugno che fino al 70% della stagnazione dei salari negli Stati Uniti tra il 1980 e il 2016 potrebbe essere spiegata da macchine che sostituiscono gli umani che svolgono compiti di routine. Questo rapporto, sempre secondo Acemoglu e Restrepo , è destinato all’espansione globale.

Sebbene l’incremento della manodopera resta un instancabile cruccio sulla spalle dei sindacati, il tentennamento delle parti sociali e il governo sulle chiare conformità di legittimare i lavoratori come forza motrice di un Paese resta un nodo difficile da sciogliere.

Molti dei lavori che oggi vengono automatizzati erano al centro della distribuzione delle competenze. Non esistono più e i lavoratori che prima li svolgevano ora svolgono lavori meno qualificati. Questo potrebbe avere un’influenza, in larga scala, sul futuro delle professioni.

Insomma probabilmente ci siamo avvicinati velocemente a quel processo che, appunto, negli anni ’80 ci sembrava fantascienza. Di sicuro sarà un problema che ben presto si dovrà affrontare e l’UE, su questo argomento, non ha fatto i conti con le nuove aziende ipertecnologiche sul mercato globale.