La Corte Suprema si rifiuta di rilasciare Maher Al-Akhras

Il presidente del Prisoner’s Club, Qaddoura Fares, ha affermato che la decisione della Corte Suprema di occupazione di giovedì ha rifiutato di rilasciare il prigioniero Maher Al-Akhras, che è in sciopero della fame da 95 giorni e con una condanna a morte contro di lui.

Ha aggiunto, in una dichiarazione al Prisoner’s Club che: “Questi tribunali non sono altro che uno strumento di obbedienza nelle mani dell’esercito di occupazione, e con le loro decisioni hanno esposto l’illusione di andare in questi tribunali, e ci danno una ragione aggiuntiva e chiara oggi della necessità di boicottare i tribunali di occupazione di ogni tipo e livello, sia militare che civile. Solo per rafforzare l’occupazione e sopprimere il popolo palestinese”.

La Corte Suprema dell’Occupazione aveva ancora una volta respinto una petizione in cui il suo avvocato aveva presentato ieri per chiedere il suo rilascio e trasferirlo in un ospedale palestinese, che fa parte di diverse petizioni che ha presentato alla Corte Suprema, e la Corte ha rifiutato di rilasciarlo, nonostante le gravi condizioni di salute che lo hanno colpito, e le raccomandazioni delle istituzioni per i diritti umani, tra cui International per rilasciarlo immediatamente.

Il 23 settembre 2020, il tribunale ha emesso una decisione di “congelare” la sua detenzione, il che non significa porre fine alla sua detenzione amministrativa, nel tentativo di aggirare lo sciopero, e il 1° ottobre 2020 il tribunale ha nuovamente respinto la richiesta di rilascio del suo avvocato.

Il 12 ottobre 2020, la sua richiesta è stata nuovamente respinta e il tribunale ha avanzato una proposta nella sua essenza che rappresenta un nuovo tentativo di aggirare il suo sciopero, lasciando di fatto la porta aperta alla possibilità di continuare la sua detenzione amministrativa e rinnovarla, e il 25 ottobre 2020, dopo che l’intelligence dell’occupazione ha deciso di annullare la decisione di “congelare” la sua detenzione amministrativa, il tribunale ha nuovamente emesso la decisione di “congelare” ulteriormente la sua detenzione, pur mantenendo la sua detenzione nell’ospedale di Kaplan.

Il prigioniero muto soffre di forti dolori in tutto il corpo, crampi frequenti, perdita di coscienza, difficoltà di movimento, problemi di udito e vista, oltre alla mancanza di respiro, che sono i sintomi più importanti che sono peggiorati di recente.

Vale la pena notare che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, il 22 ottobre 2020, ha rilasciato una dichiarazione che conferma la gravità delle condizioni di salute del prigioniero, e il 23 ottobre 2020 è stata rilasciata una dichiarazione da Michael Link, Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato dal 1967, ha chiesto il suo rilascio immediato.

È interessante notare che il prigioniero Al-Akhras (49 anni), della città di Silat Al-Dhahr a Jenin, è sposato, padre di sei figli e lavora nell’agricoltura, e un ex prigioniero è stato arrestato più volte dal 1989 e ha trascorso un totale di quattro anni nelle carceri di occupazione separatamente.

E ancora, l’occupazione lo ha arrestato il 27 luglio 2020 ed è stato trasferito in detenzione amministrativa per un periodo di quattro mesi e, dal momento in cui è stato arrestato, ha iniziato uno sciopero della fame per il rifiuto del suo arresto.

Durante il periodo del suo sciopero, l’amministrazione delle carceri di occupazione lo ha trasferito in diverse carceri. La sua prima detenzione è stata nel centro di Hawara, poi è stato trasferito nelle celle del carcere Ofer, poi nel carcere Ramla Clinic a seguito del deterioramento delle sue condizioni di salute, e infine all’ospedale israeliano Kaplan dove è detenuto dall’inizio dello scorso settembre.

Vale la pena notare che tre prigionieri, insieme al prigioniero silenzioso, stanno continuando lo sciopero della fame nelle celle della prigione del deserto del Negev, rifiutando la loro detenzione amministrativa, e sono: Muhammad Al-Zughayer, Mahmoud Al-Saadi e Basil Al-Rimawi.