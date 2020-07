Yari Netanyahu, figlio del primo ministro israeliano, difende la famiglia

Mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu è sotto processo per corruzione, suo figlio di 28 anni è emerso come forza trainante in un contrattacco contro i critici e le istituzioni statali che perseguono il leader israeliano di lunga data.

Un favorito della base nazionalistica del primo ministro e leader di estrema destra in tutto il mondo, Yair Netanyahu è diventato un appuntamento fisso nelle notizie, scontrandosi con i giornalisti sui social media, minacciando azioni legali contro gli avversari di suo padre e pubblicando contenuti online ritenuti così offensivi che Facebook ha sospeso brevemente il suo account.

Solo nel mese scorso, ha invitato a bandire le minoranze da Tel Aviv, ha twittato una screditata teoria della cospirazione secondo cui l’ex presidente Barack Obama è nato in Kenya e ha intimato che un critico giornalista della trasmissione israeliana abbia dormito fino al suo ambito lavoro.

Ma i suoi lati più difficili sono stati indirizzati ai media israeliani, alla magistratura e alle forze dell’ordine per aver condotto quella che ha definito una crociata ideologica di sinistra per rovesciare suo padre.

Ha chiesto che il procuratore generale sia indagato per i suoi “crimini”, ha confrontato il capo della polizia con Tony Soprano e ha descritto gli investigatori come la Gestapo e “la polizia politica della giunta israeliana”.

Fa parte di una campagna, ribadita in misura minore da suo padre, che i critici avvertono che sta erodendo la fiducia pubblica nelle istituzioni democratiche israeliane.

“Ci piacerebbe ignorarlo come una curiosità, come questo bambino difficile che continua a mettere in imbarazzo suo padre. Ma la verità è che ci sono prove che è molto influente”, ha detto Raviv Drucker, un rispettato reporter investigativo televisivo e bersaglio preferito dei Netanyahus, che sia padre che figlio hanno recentemente twittato che vorrebbero vedere imprigionati. “Ha posizioni molto estreme e influisce sulle azioni del primo ministro.”

Sebbene non detenga alcuna posizione ufficiale, Yair Netanyahu è considerato un consulente chiave e la mente della strategia di social media sempre più conflittuale con suo padre.

Netanyahu è accusato di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti in una serie di casi di corruzione derivanti da legami con ricchi amici. Nega le accuse, che seguono anni di scandali che si aggirano intorno alla famiglia.

Per anni, è stata sua moglie Sara, che ha attirato la maggior parte del fuoco a causa dei suoi gusti stravaganti, abuso di fondi statali e presunti abusi del suo staff.

Ma di recente, suo figlio maggiore è stato al centro della scena. Ha avuto un ruolo di spicco in vari scandali mentre si guadagnava la reputazione di vivere una vita di privilegio a spese dei contribuenti.

Secondo quanto riferito, il miliardario australiano James Packer, una delle figure nelle accuse di corruzione del primo ministro, ha fatto regali ai figli di Netanyahu che includevano soggiorni in hotel di lusso a Tel Aviv, New York e Aspen, in Colorado, nonché l’uso del suo jet privato e dozzine di biglietti per concerti dell’ex fidanzata di Packer, Mariah Carey.

Nir Hefetz, un ex aiutante di Netanyahu trasformato in testimone di stato contro di lui, ha detto alla polizia che Yair Netanyahu era il principale istigatore del caso di corruzione contro suo padre.

Yair Netanyahu ha anche suscitato polemiche pubblicando una caricatura antisemita rivolta ai critici di suo padre, affrontando volgarmente una donna che gli disse di andare a prendere il suo cane in un parco e twittando che sperava che gli anziani manifestanti di sinistra sarebbero morti di COVID-19 .

Il primo ministro è stato costretto a denunciare alcuni comportamenti di suo figlio, come un’esecutore particolarmente oscena in uno strip club con ricchi amici. Ma in generale, difende fermamente suo figlio.

Anshel Pfeffer, editorialista del quotidiano Haaretz e autore di una recente biografia del primo ministro, ha affermato che Yair Netanyahu consente a suo padre di mettere alla prova i confini di ciò che il pubblico accetterà.

“Se va troppo lontano, possono dire che è solo Yair”, ha detto. “Gli dà negabilità, crea una zona grigia e confonde le linee su ciò che il primo ministro sta dicendo sul record.”

Yair Netanyahu aveva solo 4 anni quando suo padre divenne primo ministro nel 1996 ed è cresciuto alla ribalta. Durante il servizio militare obbligatorio, fu assegnato come collegamento ai media stranieri. Una volta fu processato per un furto non autorizzato.

Si è offerto volontario per le organizzazioni locali per il benessere degli animali e ha lavorato brevemente come direttore dei social media per una ONG israeliana che fornisce servizi legali alle vittime di attacchi palestinesi.

Ma è stato messo in congedo dopo aver attaccato il presidente della polena israeliana per aver sostenuto la convivenza arabo-ebraica.

Come cittadino privato, Yair Netanyahu ha pubblicato op-ed per Breitbart, è andato in tournée negli Stati Uniti e in Europa e ha espresso il suo sostegno agli estremisti di destra negli Stati Uniti e in Europa. In cambio si è guadagnato la lode in cambio.

I sostenitori affermano che è vittima delle stesse persone che prendono di mira suo padre. Ma i media hanno in gran parte ignorato la sua sorellastra maggiore Noa e il fratello minore Avner, uno studente universitario di 26 anni senza pretese.

Yair Netanyahu, che vive ancora con i suoi genitori e ha rifiutato di commentare, afferma di non avere aspirazioni politiche. Nella sua solita intervista ai media israeliani, l’anno scorso si è lamentato con il canale Netanyahu 20 per il costo che la sua famiglia paga per il loro status. Ha detto che i tre anni in cui suo padre era fuori dalla politica nei primi anni 2000 erano più felici di sempre.

“Mio padre ha deciso di mettere da parte la bella vita che aveva e tornare in tutto questo fango a causa della sua vocazione”, ha detto. “Il mio unico coinvolgimento politico è quello che vedi sul mio Facebook e Twitter privati.”

Su Twitter, dove ha più di 80.000 follower, si scatena decine di volte al giorno e il suo feed spesso determina il seguente ciclo di notizie. Facebook ha bloccato il suo account per 24 ore nel 2018 per condividere contenuti vietati e scrivere che avrebbe preferito un Israele senza musulmani.

Il suo marchio di provocazione si è dimostrato irresistibile per politici, giornalisti e commentatori, molti dei quali sono stati attratti da attacchi di fango con lui. Anche così, almeno una mezza dozzina dei suoi ex bersagli ha rifiutato di commentare, citando il suo ruolo non ufficiale e la sua natura litigiosa.

