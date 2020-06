Il figlio di Muhammad Ali condanna i Black Lives Matter

Il figlio di Muhammad Ali ha detto che suo padre non sarebbe stato d’accordo con i Black Lives Matter, riferendosi alla causa come “razzista” classificando i suoi membri come “diavoli”.

Parlando nel quarto anniversario dell’iconica morte del pugile, Muhammad Ali Jr. ha parlato di come le proteste si sono trasformate in saccheggi e violenze in risposta alla morte di George Floyd.

“Non perdere tempo…”, ha dichiarato Ali riferendosi ai manifestanti. “Puoi protestare pacificamente. Mio padre avrebbe detto: ‘Non sono altro che diavoli.’ Mio padre ha detto che tutte le vite contano. Non credo che sarebbe d’accordo”, ha detto Ali.

Ali ha definito il movimento Black Lives Matter divisivo. “Penso che sia razzista”, ha detto Ali. “Non è solo questione di vite nere, materia di vite bianche, materia di vite cinesi, tutte le vite contano, la vita di tutti conta. Dio ama tutti – non ha mai individuato nessuno. Uccidere è sbagliato, non importa chi sia.”

Ha elogiato la leadership del presidente Donald Trump mentre è in carica, dicendo che suo padre avrebbe approvato il suo lavoro.

“Penso che Trump sia un buon presidente”, ha detto Ali. “Mio padre lo avrebbe sostenuto. Trump non è un razzista. È per tutto il popolo. I democratici sono quelli che sono razzisti e non per tutti.”

Ali continua, “Questi politici democratici che elogiano i Black Lives Matter, chi diavolo sono per sostenerli? Non sono nemmeno neri”.

Ha continuato a raccontare due casi in cui è stato arrestato e interrogato dalla TSA dopo che Trump ha emesso un divieto di viaggio in sette paesi a maggioranza musulmana. Ogni volta Ali veniva rilasciato.

Anche dopo la detenzione, Ali sostiene di non essere mai stato profilato dalla polizia a causa della sua razza.

“Non tutta la polizia è cattiva, ce ne sono solo alcuni”, ha detto. “C’è una manciata di poliziotti che sono storti; dovrebbero essere rinchiusi. Non ho mai avuto una brutta avventura con un poliziotto. Sono sempre stati gentili e mi proteggono. Non ho problemi con loro.”

Ha anche chiamato l’ex candidato alla presidenza Hillary Clinton come un primo esempio dell’apatia che i democratici hanno per la comunità nera.

“I democratici non danno niente di male a nessuno. Hillary Clinton non gli dà niente di male, sta cercando di non essere rinchiusa”, ha detto Ali.

Ha aggiunto: “Trump è molto meglio di Clinton e Obama. “L’unico a fare quello che ha detto che avrebbe fatto è Donald Trump.”

