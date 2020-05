Il lato oscuro del monitoraggio digitale in un’app anti coronavirus

In Corea del Sud hanno tenuto sotto controllo la curva delle infezioni da coronavirus senza chiudere locali pubblici e scuole, senza imporre drastiche restrizioni all’uscita.

Usando una strategia digitale anti-coronavirus nel paese, ha permesso la localizzazione di eventuali nuovi sospetti infetti isolandoli dalla vita reale. Ma questo sistema non è detto che può essere un modello per l’Europa.

In molti paesi industrializzati, le persone sono alla ricerca di modi per allentare gradualmente le restrizioni del coronavirus senza innescare un’altra ondata di infezione dopo che le curve si sono appiattite.

L’uso dei dati di mobilità digitale per monitorare la diffusione delle app per virus e smartphone come sistema di allarme rapido è tra le soluzioni più promettenti. Scienziati e politici in molti paesi contano sul rapido sviluppo e sull’uso diffuso di app di avviso coronavirus per supportare le autorità nella ricerca di persone infette.

Più della metà di tutte le infezioni, come sappiamo oggi, si verificano prima che compaiano i sintomi di Covid-19. Questo rende ancora più importante identificare in modo rapido ed efficace tutti i contatti rilevanti per la trasmissione di persone infette per spezzare le catene di infezione.

I modelli di esempio per le misure digitali nella lotta contro la diffusione del virus del coronavirus sono paesi come Cina, Singapore, Taiwan e Corea del Sud, che hanno permesso alle loro autorità di utilizzare la tecnologia bluetooth o i dati sulla posizione per ricostruire digitalmente catene di infezione, contenenti con successo la pandemia.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, viene adottato un approccio molto rigido, che ignora le conseguenze per la protezione dei dati, la privacy e l’autodeterminazione informativa. Perfino un paese democratico come la Corea del Sud sembra dare la priorità alla lotta digitale contro la minaccia, mettendola al di sopra della protezione dei diritti fondamentali nell’attuale crisi.

In un confronto internazionale di paesi, gli indicatori di governance sostenibile (SGI) conferiscono al governo sudcoreano buoni voti in linea di principio per la fornitura di dati sull’uso e l’utilizzo (8 su 10 possibili punti).

Il governo ha anche reso presto disponibili i dati sui pazienti Covid-19 liberamente disponibili sui suoi portali di dati. Gli sviluppatori del settore privato li hanno immediatamente utilizzati per programmare app per smartphone per la difesa del coronavirus.

Una delle app ampiamente utilizzate nel paese è Corona 100m, un’applicazione che mostra la posizione di un paziente infetto dal virus, la data in cui l’infezione è stata confermata, la nazionalità, il sesso e l’età del paziente. L’app avvisa gli utenti quando si avvicinano a 100 metri da una posizione precedentemente visitata da una persona infetta.

Esistono anche altre app di mappatura in grado di tracciare i movimenti delle persone infette, app che possono essere utilizzate per monitorare le persone in quarantena domestica e persino sistemi intelligenti di tracciamento delle città che consentono agli investigatori delle autorità sanitarie di monitorare la mobilità delle persone infette confermate accedendo rapidamente alle immagini da telecamere di sorveglianza e transazioni con carta di credito.

La natura specifica dei dati disponibili al pubblico su persone infette in Corea del Sud ha suscitato preoccupazioni in materia di protezione dei dati in tutto il mondo e anche in Corea del Sud. A seguito della grave epidemia di MERS nel 2015, il Parlamento ha approvato una legislazione che consente esplicitamente alle autorità di pubblicare tali informazioni personali.

Il basso livello di protezione dei dati della Corea del Sud si riflette anche nei dati SGI, con solo 5 punti su 10 possibili assegnati per gli sforzi della Corea del Sud nel 2019.

Sebbene la democrazia dell’Asia orientale abbia un’autorità di protezione dei dati, non è molto efficace. Il rapporto nazionale afferma che: la protezione dei dati è regolata dalla legge sulla protezione delle informazioni personali. Rispetto al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (GDPR), le norme sulla protezione dei dati sono deboli e la questione rimane un problema soprattutto nel settore privato.

Il governo è visibilmente orgoglioso del fatto che finora sia riuscito a frenare la diffusione di Covid-19 con le sue misure digitali. Sta sfruttando il suo successo per una vera ‘del coronavirus’, sebbene il ministro degli Esteri ammetta che la risposta sudcoreana alla minaccia della coronavirus “potrebbe non essere applicabile in altri paesi con meno infrastrutture IT e altri valori”.

La realtà europea nello sviluppo di un’app anti-coronavirus sembra piuttosto differente. Si basa sull’uso volontario, desidera registrare la vicinanza e la durata dei contatti tra le persone per un periodo di tempo limitato, rimanere completamente anonimo e senza rilevamento della posizione, e cerca anche di rispettare pienamente le leggi tedesche ed europee sulla protezione dei dati.

Innanzitutto un’iniziativa di ricercatori e sviluppatori di quasi 30 organizzazioni e società europee, stava cercando di sviluppare un nuovo standard per il monitoraggio degli utenti di telefoni cellulari. Cioè, il tracciamento di prossimità paneuropeo per il rispetto della privacy doveva essere una soluzione di base conforme alle normative UE sulla protezione dei dati e che poteva essere utilizzata oltre i confini nazionali.

Le prime app di allerta coronavirus basate su questo standard avrebbero dovuto essere disponibili subito dopo Pasqua, ma è scoppiata una disputa tra scienziati e protezionisti sulla questione dell’archiviazione centrale dei dati come previsto dall’iniziativa PPEP-PT.

In un comunicato, 280 scienziati provenienti da tutto il mondo hanno chiesto lo sviluppo di una tecnologia che elimini completamente la necessità di raccogliere dati sul server di un’istituzione. Le società tecnologiche Google e Apple, che da parte loro avevano annunciato l’intenzione di cooperare allo sviluppo di app di avviso coronavirus, sostengono anche l’archiviazione decentralizzata dei dati, archiviandoli esclusivamente sui dispositivi degli utenti.

Alla fine della giornata, guadagnare la fiducia della popolazione è la chiave per il successo dell’app, che funzionerà solo se sarà ampiamente adottata. Pertanto, il governo tedesco ha già cambiato traccia e ha deciso di sostenere l’approccio decentralizzato.