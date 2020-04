Laboratorio P4 di Wuhan: a quale scopo?

Sulla cima di una collina a Wuhan, un laboratorio di virologia progettato con l’aiuto della Francia sta alimentando i sospetti sull’origine del Covid-19, apparso in questa metropoli nella Cina centrale. La maggior parte degli scienziati ritiene che il nuovo coronavirus sia stato probabilmente trasmesso all’uomo dagli animali. Un mercato cittadino è stato accusato di vendere animali selvatici vivi.

Ma l’esistenza a pochi chilometri di distanza da un istituto di virologia ha alimentato per mesi l’ipotesi di una perdita di SARS-CoV-2 da queste installazioni sensibili.

Ecco le principali domande sull’Istituto di virologia di Wuhan:

Cos’è questo sito?

Secondo il quotidiano Washington Post, l’ambasciata degli Stati Uniti a Pechino, dopo varie visite all’istituto, nel 2018 ha avvisato le autorità statunitensi di misure di sicurezza apparentemente inadeguate in un laboratorio che ha studiato i coronavirus dai pipistrelli.

Gli Stati Uniti hanno accusato il laboratorio P4 (per patogeno di classe 4) del sito. È una struttura di sicurezza molto elevata, che ospita i ceppi più pericolosi di virus noti – come l’Ebola. Questo luogo ultra sensibile è stato creato con la collaborazione della Francia. Permette ricerche all’avanguardia. Ambizione: reagire più rapidamente alla comparsa di malattie infettive.

Con un costo di circa 40 milioni di euro, il laboratorio è stato finanziato dalla Cina. I ricercatori lavorano in assoluto contenimento. Ci sono meno di trenta P4 nel mondo, metà dei quali negli Stati Uniti. Il Wuhan Institute of Virology ha anche la più grande collezione di ceppi virali in Asia, con 1.500 diversi campioni, è quanto si apprende sul suo sito web.

Sebbene la stampa americana menzioni sempre la P4, i germi meno patogeni come i coronavirus sono in teoria piuttosto studiati nella P3, un tipo di laboratorio che l’istituto possiede. Quando è stato interrogato, l’istituto ha rifiutato di rispondere alle domande. Anche il ricercatore francese che lavora all’interno del laboratorio non ha voluto esprimersi, invocando il suo “dovere di riserva”.

Quindi non siamo in grado di confermare formalmente che i coronavirus siano stati effettivamente studiati prima dell’epidemia in questi laboratori.

È questa la fonte del coronavirus?

Non c’è niente da dire.

Sebbene le fonti sono anonime, questi ultimi esprimono la loro preoccupazione per una potenziale perdita accidentale del virus. Il “paziente zero” all’origine dell’epidemia potrebbe essere un dipendente dell’istituto, contaminato, che avrebbe poi involontariamente diffuso l’agente patogeno altrove nella città di Wuhan.

Alla domanda su questa ipotesi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver sentito “parlare molto su questa storia”. Secondo lui, è attualmente in fase di “revisione molto approfondita” da Washington.

Secondo Mike Pompeo, intervistato venerdì, quando l’epidemia ha iniziato a diffondersi in Cina, le autorità locali “si chiedevano se l’Istituto di virologia fosse il suo luogo d’origine”. “Sappiamo che non hanno permesso agli scienziati di tutto il mondo di andare in questo laboratorio per riferire su ciò che era accaduto”, ha dichiarato.

Diverse teorie, più o meno esuberanti, sono fiorite negli ultimi mesi su Internet per incriminare questo laboratorio. L’istituto aveva pubblicato a febbraio un comunicato stampa che negava le prime voci.

Ha anche affermato che il 30 dicembre aveva ricevuto campioni del virus allora sconosciuto che circolava a Wuhan (poi identificato come SARS-CoV-2), dopo aver sequenziato il suo genoma il 2 gennaio e poi aver trasmesso queste informazioni all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l’11 gennaio.

L’OMS aveva effettivamente indicato di aver ricevuto la sequenza del genoma l’11 gennaio dalla Cina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian venerdì ha respinto le accuse statunitensi contro l’istituto.

Cosa dicono gli scienziati?

Molti ricercatori ritengono che il nuovo coronavirus sia nato probabilmente nei pipistrelli. Credono, tuttavia, che sia passato attraverso un’altra specie prima di essere trasmesso agli umani.

Gli scienziati cinesi hanno affermato che questo animale intermedio potrebbe essere il pangolino, un piccolo mammifero minacciato di estinzione perché sfruttato a causa delle sue squame.

Solo qui: studi pubblicati da altri ricercatori cinesi su rinomate riviste scientifiche affermano che il primo paziente noto non ha partecipato al mercato a Wuhan. “L’origine dell’epidemia è ancora una questione aperta”, ha detto Filippa Lentzos, ricercatrice di biosicurezza presso il King’s College di Londra. Non c’è nulla che supporti l’ipotesi di una fuoriuscita di virus da un laboratorio e non esiste “alcuna prova reale” che il nuovo coronavirus provenga effettivamente dal mercato di Wuhan, ha sottolineato.