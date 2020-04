Lettera di un detenuto innocente, lettera di Chico Forti

E’ impressionante come un nemico così invisibile possa tenere in apprensione tutto il mondo, specialmente quando a subire questo terribile blocco sono anche i detenuti, che nonostante la detenzione obbligata devono subire ulteriori restrizioni di contenimento dettate dalla pandemia.

E’ ancora più impressionante quando i detenuti sono reclusi ingiustamente. Proprio come il caso che ha travolto Chico Forti che, da vent’anni, non riesce ha far prevalere le sue ragioni d’innocenza, di libertà negata.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Chico Forti:

CREDO SIA DOVUTO PER TRANQUILLIZZARE GLI ANIMI DEI MIEI SOSTENITORI.

AGGIORNAMENTO SUL MIO STATO DI SALUTE FISICA

IO STO BENE, SONO SEMPRE FORTE COME UN LEONE. QUI DENTRO PER FORTUNA ANCORA ZERO CASI OVVIO, HANNO IMPLEMENTATO UN SACCO DI RESTRIZIONI,

UN’ORA DI RICREAZIONE OGNI DUE GIORNI. MASSIMO DIECI PERSONE SEDUTE DISTANZIATE DI DUE METRI NEGLI EDIFICI ESTERNI AI DORMITORI. SOSPESE TUTTE LE VISITE ED IL VOLONTARIATO, TEST APPLICATI AD OGNI LAVORATORE CHE ENTRA.

SOSPESE LE TRASFERTE DI PRIGIONIERI SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. UN DORMITORIO APERTO E’ STATO EVACUATO E RIADATTATO COME POSSIBILE ZONA DI QUARANTENA PER EVENTUALI CASI FUTURI. SI DEVE CAMMINARE SEPARATI A DISTANZA DI DUE METRI. E TUTTO QUESTO MI STA BENE PERCHE’ DOPO TUTTO E’ PER LA NOSTRA SALVAGUARDIA. NON PREOCCUPATEVI, HO TROPPA VOGLIA DI TORNARE A CASA, PER LASCIARMI SOPRAFFARE DA QUESTO SUBDOLO VIRUS.

UN ABBRACCIO VIRTUALE, COSI’ RISPETTIAMO LE REGOLE…

CHICO