India, Pakistan e Nepal celebrano l’Holi Festival 2023, la festa dei colori

Conosciuta anche come festa dell’amore, festa della primavera e festa dei colori, l’Holi Festival è celebrato in molte comunità dell’Asia, tra cui India, Pakistan, Nepal. Le celebrazioni sono spesso divise in due giorni, noti come Jalanewali Holi e Rangwali Holi.

Jalanewali Holi è il giorno in cui amici e familiari si riuniscono dopo il tramonto per accendere un falò e talvolta gettare cereali, popcorn e ceci nel fuoco durante i rituali. Rangwali Holi è il secondo giorno del festival e celebra l’inizio della primavera, in cui le persone si riuniscono per giocare con polvere colorata e acqua.

Le polveri colorate hanno molti significati diversi. Il rosso significa amore e fertilità, il verde segna nuovi inizi mentre il giallo è visto come il colore della felicità e della pace.

Il blu è visto come il colore della calma, il rosa significa buona salute, l’arancione è un segno di coraggio e si dice che il viola porti pace e saggezza.

Si consiglia alle persone di non usare polvere bianca e nera perché il bianco è usato principalmente per i funerali e si ritiene che il nero sia connesso con la negatività e l’oscurità.

Secondo alcune credenze, la storia di Krishna e Radha gioca un ruolo importante nella nascita di questa festa. Krishna si innamorò della sua lattaia ma era troppo imbarazzato dalla propria pelle blu ed inoltre Radha aveva una carnagione più chiara.

Così Krishna, durante un gioco colorò il viso di Radha lanciando acqua e polvere. Questa si dice sia una delle origini del festival. Da qui, le persone presero a lanciarsi colori l’una contro l’altra per celebrare l’occasione speciale e per ricordare l’amore tra Krishna e Radha.

Questa antica festa ricorda anche il trionfo del bene sul male e una delle leggende che segna l’origine del’Holi Festival è la storia di Holika e Prahlad.

Holika era la sorella di un re malvagio di nome Hiranyakashipu, che aveva poteri che lo facevano sentire invincibile. Il re credeva che le persone dovessero adorarlo e chi non seguiva i suoi ordini sarebbe stato punito.

Tuttavia, il figlio di Hiranyakashipu, Prahlad, disobbedì e decise di adorare il dio indù Vishnu. Il re si sentì tradito dal figlio e decise di ucciderlo con l’aiuto di Holika, che aveva uno speciale mantello che la proteggeva dal fuoco.

Dopo l’ordine del re, Holika ha appiccato il fuoco e si è seduta tra le fiamme con Prahlad, nella speranza di ucciderlo. Il mantello, tuttavia, protesse Prahlad piuttosto che Holika, che morì.

In quel giorno, anche il re fu sconfitto da Vishnu e il male perse lo scontro con il bene, segnando così il giorno che molti ora chiamano Holi.