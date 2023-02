Sagome dei giocatori del Napoli nei Quartieri Spagnoli

A Napoli tra le vie dei Quartieri Spagnoli sono comparse le sagome dei giocatori del Napoli a grandezza naturale. È l’omaggio della città a una squadra che sta facendo sognare i propri tifosi, desiderosi di vincere quello che sarebbe il terzo scudetto della storia del Napoli dopo le vittorie del 1987 e del 1990.

Le sagome sono comparse sulle scale di Vico Colonne a Cariati, nel pieno dei vicoli del centro. Sono state poste a 50 metri da piazzetta Maradona, dedicata al fuoriclasse argentino, grande idolo della tifoseria partenopea e protagonista dei due scudetti del Napoli.

Le foto delle sagome dei calciatori hanno fatto subito il giro dei social, alimentando l’entusiasmo dei tifosi, già alle stelle grazie al grande vantaggio accumulato sulle avversarie in campionato. A esaltare però non sono solo i risultati, ma anche il bel gioco espresso dalla squadra allenata da Luciano Spalletti, anche lui presente tra i cartonati insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

I giocatori sono stati schierati sulla scalinata come se fossero in campo. Ad aprire la formazione c’è il portiere azzurro Alex Meret, poi difesa, centrocampo e a chiudere il tridente composto da Hirving Lozano, Victor Osimhen e Khvicha Kvatratskhelia.

Anche grazie al tam tam sui social network, il luogo dove ci sono le sagome dei giocatori è già diventato nel corso delle ore una tappa obbligata non solo per i napoletani ma anche per i turisti che già da questo weekend hanno ricominciato a frequentare la città dopo il calo invernale.

Intanto a Napoli in altri quartieri si moltiplicano le bancarelle che vendono bandiere del Napoli e magliette dei calciatori, tra cui una delle più gettonate è quella con stampato il tre. Si tratta del numero indossato da Kim Min-jae, uno dei protagonisti della stagione, ma soprattutto quello che indica il numero di scudetti che i tifosi sognano di raggiungere quest’anno.

Se però si parla di idoli dei tifosi, non si può non parlare di Kvaratskhelia e Osimhen. Il primo è la vera sorpresa: georgiano classe 2001, era un semisconosciuto quando è arrivato in estate a Napoli mentre ora è uno dei punti di riferimento della squadra. Osimhen invece è con gli azzurri dal 2020, ma è quest’anno che sta dando il suo meglio con già 19 reti segnate in 20 presenze in Serie A.