Rinasce il Circolo della Stampa di Milano

L’Associazione Lombarda dei Giornalisti (Alg) ha affidato a Giuseppe Gallizzi l’incarico di far rinascere il Circolo della Stampa di Milano, che aveva chiuso i battenti nel 2016. La decisione è stata presa ieri, al termine del Consiglio che ha

varato anche la nuova Giunta esecutiva dell’Associazione composta, oltre che dal presidente Paolo Perucchini, dai vicepresidenti Anna Del Freo e Francesco Caroprese, dal segretario Guido Besana, dal tesoriere Monica Forni, da Marinella Rossi e Massimiliano Saggese.

Giuseppe Gallizzi, oltre trent’anni di carriera al Corriere della Sera, fondatore del Movimento Liberi Giornalisti, già alla guida del Circolo della Stampa dagli inizi del 2000, per oltre 11 anni, e presidente in pectore per il nuovo corso, ha ricevuto una delega mirata a rilanciare l’attività della prestigiosa istituzione individuandone anche una nuova sede per uno dei templi della cultura milanese e lombarda.

Per ora, il rilancio del Circolo passerà da una serie di appuntamenti organizzati provvisoriamente nella sede del sindacato dei giornalisti lombardi in via Monte Santo.