L’India accoglie 12 ghepardi dal Sudafrica

L’India ha accolto sabato 12 ghepardi dal Sudafrica che si uniranno agli altri otto ricevuti dalla Namibia l’anno scorso come parte di un ambizioso tentativo di reintrodurre i grandi felini nel paese dopo 70 anni.

Un aereo che trasportava i ghepardi è atterrato alla base dell’aeronautica militare di Gwalior, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Press Trust of India. I gatti verranno quindi trasportati in elicottero al Parco Nazionale di Kuno, nello stato indiano del Madhya Pradesh, dove verranno rilasciati in recinti di quarantena.

A gennaio, l’India ha dichiarato di voler importare 12 gatti all’anno per i prossimi 8-10 anni come parte di un accordo firmato dai due paesi africani.

Le popolazioni di ghepardi nella maggior parte dei paesi stanno diminuendo. Il Sudafrica, dove i gatti stanno finendo lo spazio, è un’eccezione.

Gli otto ghepardi volati dalla Namibia sono stati rilasciati nel vasto Parco Nazionale di Kuno, nell’India centrale, a settembre.

Un tempo i ghepardi erano diffusi in India, ma si estinsero nel 1952 a causa della caccia e della perdita di habitat. Rimangono il primo e unico predatore a estinguersi dall’indipendenza dell’India nel 1947. L’India spera che l’importazione di ghepardi africani aiuti gli sforzi per conservare le praterie minacciate e in gran parte trascurate del paese.

Ci sono meno di 7.000 ghepardi adulti in natura in tutto il mondo e ora abitano meno del 9% del loro areale originale. Il restringimento dell’habitat, dovuto all’aumento della popolazione umana e ai cambiamenti climatici, è una minaccia enorme.