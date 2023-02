Che corsi seguire se si vuole lavorare con gli animali?

Lavorare con gli animali è il sogno di moltissimi ragazzi, che al giorno d’oggi possono realizzarlo senza troppi problemi visto che le professioni che sono nate negli ultimi anni sono parecchie in questo ambito. Se infatti per alcuni lavori è necessario essere in possesso della laurea e seguire dunque un percorso di studio impegnativo, in molti altri casi è sufficiente iscriversi ad un corso professionalizzante come quelli offerti dal CEF (Centro Europeo di Formazione).

Vediamo allora insieme quali sono i corsi più interessanti del momento per coloro che desiderano lavorare con gli animali.

# Corso per assistente veterinario

Il corso per assistente veterinario è particolarmente gettonato al giorno d’oggi, poiché sono moltissimi i ragazzi che sognano di diventare veterinari ma che ad un certo punto si scontrano con la dura realtà. Questo lavoro infatti non è semplice e per diventare un professionista bisogna essere disposti a studiare parecchio, conseguire la laurea e superare anche un esame di abilitazione finale per poter entrare nell’Albo. L’assistente veterinario invece opera praticamente nel medesimo ambito, affiancando il medico in tutto e per tutto, ma non deve essere laureato. Per diventare assistente veterinario è infatti sufficiente seguire un corso di formazione specifico.

# Corso per toelettatore

Un’altra figura professionale molto interessante e richiesta al giorno d’oggi è quella del toelettatore, che si occupa nello specifico della tosatura e dei trattamenti di bellezza dell’animale. Questa è una professione perfetta per coloro che desiderano lavorare a contatto con gli animali e nel contempo esprimere la propria creatività e manualità. Di certo non è un impiego noioso e anche in questo caso non è necessario essere in possesso di una laurea. È sufficiente seguire il corso per toelettatura CEF per apprendere tutti i segreti di questo affascinante mestiere e trovare lavoro con facilità.

# Corso per addestratore cinofilo

Un altro corso professionalizzante che viene offerto dal CEF e che si può rivelare decisamente interessante per coloro che hanno sempre desiderato lavorare a contatto con gli animali è quello per addestratore cinofilo. Parliamo di una figura professionale che al giorno d’oggi è sempre più richiesta, dunque le prospettive occupazionali sono ottime e grazie al corso del CEF è possibile apprendere tutte le competenze per superare al meglio l’esame ufficiale ed ottenere l’abilitazione alla professione ENCI. L’addestratore cinofilo ha il compito di educare i cani ed insegnare nel contempo ai padroni come comunicare al meglio con loro, instaurando un rapporto corretto e facendosi rispettare.

# Corso per responsabile delle vendite in un Pet Shop

Un ultimo corso professionalizzante che viene sempre proposto dal CEF e che si può rivelare perfetto per gli amanti degli animali è quello che consente di diventare responsabile delle vendite in un Pet Shop. In questo caso si tratta di una figura professionale differente, più improntata all’ambito commerciale, di un lavoro meno manuale dunque ma non per questo meno interessante. Naturalmente, le competenze da possedere non sono poche nemmeno in tal caso dunque seguire un corso professionalizzante è di certo utile.