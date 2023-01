Il 27 gennaio si ricordano le vittime dell’Olocausto

Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra la Giornata della Memoria, in ricordo della Shoah e delle vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta perché in questo giorno nel 1945 venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz. In Italia, in mattinata, si è tenuta la commemorazione al Palazzo del Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Il sistema di Auschwitz fu l’estrema conseguenza di tossine letali che circolarono avvelenando i popoli, offuscando le menti, rendendo aridi cuori e sentimenti”, ha detto il capo dello Stato. Ancora: “La Shoah fu un unicum nella storia dell’uomo, pur segnata da sempre da barbarie, guerre, stragi ed eccidi”. Poi il presidente ha sottolineato che la Costituzione ribadisce come l’Italia non debba essere mai più razzista.

“Il negazionismo – ha anche aggiunto – è la forma più subdola e insidiosa del razzismo”. “La Shoah rappresenta l’abisso dell’umanità”, ha detto invece il premier Giorgia Meloni. “Resteremo vigili, forti e non permetteremo mai che l’Olocausto si ripeta”, ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il Papa: “Non può esserci fraternità senza aver prima dissipato le radici di odio e di violenza che hanno alimentato l’orrore dell’Olocausto”.

“A 78 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz, la Francia non dimentica i deportati ebrei e tutti coloro che, insieme a loro, furono vittime della barbarie nazista. Il ricordo permane. Per sempre”: lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron.

L’Ambasciata d’Italia a Washington e la rete diplomatico-consolare e culturale italiana negli Stati Uniti onorano la Giornata della Memoria attraverso una serie di eventi nelle città di Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco e Washington. Quest’anno l’Ambasciata italiana e l’Istituto Italiano di Cultura a Washington hanno messo al centro delle commemorazioni la condizione delle donne nei campi di transito e di sterminio durante l’Olocausto.