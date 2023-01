Grande evento a Roma al CONI 27 gennaio 2023

LE MARCHE UNA REGIONE DA PODIO. Grandi nomi in arrivo al Salone d'Onore del Coni, al Foro Italico di Roma, Pino Insegno presenta le eccellenze marchigiane nel mondo dello sport e premi speciali, da Roberto Mancini ad Angelo Mellone.

Nel titolo anche il concept dell’evento in programma il 27 Gennaio presso il Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico di Roma, nato da un’idea dell’ex atleta e promoter Vladimiro Riga per celebrare società sportive e campioni che si sono distinti per avere conseguito importanti risultati esaltando lo sport italiano e la Regione Marche in Italia e nel mondo. L’organizzazione, a cura della Vladimiro Riga promotion, è prodotta dall’ Unione Montana dei Monti Azzurri, presieduta da Giampiero Feliciotti, con la supervisione dell’autore televisivo Dario Di Gennaro, insieme all’architetto Paola Sessa e alla poliedrica Melissa Di Matteo per le premiazioni, con i video formativi del regista Gabrio Marinelli, che renderanno l’evento indimenticabile. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Marche, dal Coni Nazionale e dal Panathlon nazionale.

Il progetto è nato per celebrare le eccellenze che hanno contribuito a rendere protagonista lo sport italiano e la Regione Marche nel mondo.

Grandi nomi si alterneranno nelle premiazioni a cominciare da Rosanna Vaudetti, che annuncerà l’inizio dell’evento con il suo stile inconfondibile. La conduzione epica è affidata a Pino Insegno, che scandirà le premiazioni alternandole a momenti di spettacolo. Un premio speciale al giornalista, scrittore e Vicedirettore del Daytime Rai, Angelo Mellone. Presenti i commentatori sportivi Luca Marchegiani e Maurizio Compagnoni.

Tra gli ospiti anche Susanna Messaggio che dal palco lancerà un messaggio sulla salute legato all’epigenetica, parole chiave: buona alimentazione, sport e movimento.

Protagoniste dell’evento saranno anche alcune aziende che hanno contribuito a portare l’eccellenza Marchigiana nel mondo( Pasta di Camerino, EuroBuilding, Fidea, Quacquarini, Agroservice, IceService). Le Marche sono l’unica regione d’Italia che ha un nome al plurale, un destino che le concede di raccogliere e vantare di un territorio versatile anche geograficamente: appare come un quadro d’arte disegnato dalla natura, dal blu del mare, al verde e dai colori delle colline, al giallo dei girasoli, dai monti Sibillini ai grandi poeti ed autori che in ogni tempo l’hanno descritta o celebrata con le loro opere, come Leopardi e Rossini. Tra i premiatori spiccano nomi importanti come quello di Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o quello di Roberto Mancini, ct dell’Italia, nato nelle Marche a Jesi. Saranno presenti alcuni illustri personaggi della Regione Marche, come il presidente Francesco Acquaroli, il presidente del Coni Regionale Fabio Luna, ma anche molti imprenditori espressione del made in Italy e dell’eccellenza marchigiana, noti non solo in Italia ma nel mondo.

Saranno Premiati: Roberto Mancini, Gianmarco Tamberi, Tommaso Marini, Stefano Cerioni, Sofia Raffaelli, Milena Baldassarri, Società Ginnastica Fabriano, Lube Civitanova, Davide Mazzanti, Giada Al Halwani, Claudia e Alberto Rossi, Elia Sdruccioli, Mirko Savoretti, Comitato Italiano Paralimpico Regionale Marche, Andrea Tonti.