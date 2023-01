Una Befana di solidarietà

Una Befana di solidarietà per i piccoli ricoverati negli ospedali milanesi, è quella che alcune associazioni milanesi hanno organizzato e che hanno portato un momento di incredulità e felicità. arriva in bicicletta per i bambini ricoverati negli ospedali milanesi. L’iniziativa, promossa dalla Polizia Penitenziaria di Milano, dalla Polisportiva Fondazione Atm Milano, dai Vigili del Fuoco, dai volontari dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi, dal Poliambulatorio Fondazione Atm, dalla Protezione civile di Bresso, da Mediolanum Soccorso (presente con un’ambulanza), da Asac Milano, da Sms Professioni e da Milano Percorsi-Impresa Sociale, ha portato un momento di solidarietà ai piccoli ricoverati nelle cliniche De Marchi e Mangiagalli, giungendo con un fiume di biciclette che ha attraversato le strade del centro di Milano.

La presenza di una befana di tutto rispetto ha creato momenti di incredulità e di ilarità facendo dimenticare, anche per un solo momento, la sofferenza dei piccoli pazienti. L’iniziativa, di questo più che consolidato sodalizio, si inquadra in una serie di attività benefiche che sono state organizzate nel recente passato e che sarà seguita da altre ben più strutturate iniziative, che si svolgeranno nel breve periodo.

Leggere negli occhi dei bambini la felicità, che questa iniziativa ha portato, è il miglior regalo che gli organizzatori dell’evento dichiarano di aver ricevuto in cambio.