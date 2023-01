Oltre 60 mila fedeli per rendere l’ultimo saluto a Papa Benedetto XVI

Il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI, con la testa appoggiata su un paio di cuscini cremisi, giaceva lunedì nella Basilica di San Pietro mentre decine di migliaia di persone si mettevano in coda per rendere omaggio al pontefice che ha sconvolto il mondo andare in pensione dieci anni fa.

Alla vigilia del primo dei tre giorni di visione, i funzionari della sicurezza italiana avevano detto che lunedì sarebbero arrivate almeno 25.000-30.000 persone. Ma alla fine del primo giorno di visione, circa 65.000 persone erano passate davanti alla bara, ha detto il Vaticano.

Allo spuntare del giorno, 10 gentiluomini papali in guanti bianchi – assistenti laici di pontefici e famiglie pontificie – trasportarono il corpo su una barella di legno ricoperta di stoffa dopo il suo arrivo alla basilica fino al suo luogo di riposo davanti all’altare maggiore sotto l’imponente baldacchino di bronzo del Bernini.

Una guardia svizzera ha salutato mentre il corpo di Benedetto è stato introdotto attraverso una porta laterale dopo essere stato trasferito in un furgone dalla cappella del monastero dove sabato mattina è morto il sempre più fragile ex pontefice di 95 anni.

Il suo segretario di lunga data, l’arcivescovo Georg Gaenswein, e una manciata di laiche consacrate che prestavano servizio nella casa di Benedetto, hanno seguito il furgone a piedi per poche centinaia di metri in una silenziosa processione verso la basilica. Alcune delle donne hanno allungato una mano per toccare il corpo con rispetto.

Prima che i fedeli di base fossero ammessi nella basilica, sono state recitate preghiere e l’arciprete della basilica, il cardinale Mauro Gambetti, ha spruzzato acqua benedetta sul corpo e una piccola nuvola di incenso è stata rilasciata vicino alla bara. Le mani di Benedict erano giunte, un rosario intorno alle dita.

Poco dopo le 9:00 (08:00 GMT), le porte della basilica sono state spalancate in modo che il pubblico, alcuni dei quali avevano atteso per ore nell’umidità prima dell’alba, potesse rendere omaggio al defunto pontefice, che si è ritirato dal pontificato nel 2013 – il primo papa a farlo in 600 anni.

Fedele e curioso, il pubblico ha risalito a passo svelto la navata centrale per passare accanto al feretro con il drappo drappeggiato dopo aver atteso in una fila che a metà mattina serpeggiava intorno a Piazza San Pietro.

Il corpo di Benedetto era vestito con una mitra, il copricapo a punta di un vescovo e un mantello rosso.

Filippo Tuccio, 35 anni, ha detto di essere venuto da Venezia su un treno notturno per vedere il corpo di Benedict.

“Ho voluto rendere omaggio a Benedetto perché ha avuto un ruolo chiave nella mia vita e nella mia educazione”, ha detto Tuccio.

“Quando ero giovane ho partecipato alle Giornate Mondiali della Gioventù”, ha detto, riferendosi ai raduni di giovani fedeli che si tengono periodicamente e ai quali partecipano i pontefici. Tuccio ha aggiunto di aver studiato teologia, e «il suo pontificato mi ha accompagnato negli anni dell’università».

“Era molto importante per me: per quello che sono, il mio modo di pensare, i miei valori”, ha continuato Tuccio.

Tra coloro che sono venuti alla visione della basilica c’era il cardinale Walter Kasper, come Benedict, un teologo tedesco. Kasper è stato capo dell’ufficio per l’unità dei cristiani del Vaticano durante il pontificato di Benedetto.

Benedetto ha lasciato un “segno importante” nella teologia e nella spiritualità, ma anche nella storia del papato con il suo coraggio di farsi da parte, ha detto Kasper.

“Queste dimissioni non sono state un segno di debolezza, ma un segno di forza, una grandezza perché ha visto che non era più all’altezza delle sfide di essere papa”, ha detto Kasper.

Kasper, che è stato tra i cardinali che hanno eletto Benedetto al papato nel 2005, ha aggiunto che le dimissioni hanno dato “una visione più umana al papato: che il papa è un uomo e dipende dalle sue forze fisiche e mentali”.

L’esposizione pubblica è stata fissata per 10 ore il lunedì e 12 ore ciascuna il martedì e il mercoledì prima dei funerali di giovedì mattina, che saranno presieduti da Papa Francesco, in piazza San Pietro.

Come desiderava Benedetto, i funerali saranno all’insegna della semplicità, ha detto sabato il Vaticano nell’annunciare la morte.

Lunedì gli operai stavano allestendo in piazza un altare per la messa funebre. Si stanno sistemando anche file di sedie per i fedeli che vogliono assistere al funerale. Le autorità hanno detto che si aspettavano circa 60.000 persone per la messa.

Lunedì, il Vaticano ha confermato piani di sepoltura ampiamente riportati. In linea con i suoi desideri, la tomba di Benedetto si troverà nella cripta della grotta sotto la basilica utilizzata per l’ultima volta da San Giovanni Paolo II, prima che il corpo del santo fosse trasferito al piano di sopra nella basilica principale prima della sua beatificazione del 2011, il portavoce vaticano Matteo disse Bruni.

Ai due lati del colonnato della piazza, gli spettatori sono passati attraverso le consuete misure di sicurezza richieste per i turisti che entrano nella basilica, passando attraverso i metal detector e filtrando le borse attraverso una macchina a raggi X.

Tra loro c’era Marina Ferrante, 62 anni.

“Penso che la sua eredità principale sia stata insegnarci come essere liberi”, ha detto. “Aveva un’intelligenza speciale nel dire l’essenziale della sua fede e questo era contagioso” per altri fedeli. “La cosa che ho pensato quando è morto è che mi sarebbe piaciuto essere libero come lui.”

Pur azzardando che il timido ecclesiastico e teologo tedesco e l’attuale pontefice nato in Argentina avessero temperamenti diversi, Ferrante ha detto: “Credo che ci sia una continuità tra lui e Papa Francesco e chiunque capisca il vero rapporto tra loro e Cristo può vederlo”.

Un uomo americano che vive a Roma ha definito l’opportunità di vedere il corpo “un’esperienza straordinaria”. Mountain Butorac, 47 anni, originario di Atlanta, ha dichiarato di essere arrivato 90 minuti prima dell’alba.

“Ho amato Benedetto, l’ho amato come cardinale (Joseph Ratzinger), quando è stato eletto papa e anche dopo che si è ritirato”, ha detto Butorac. “Penso che fosse una specie di nonno della gente che viveva in Vaticano”.

Con la morbida interpretazione di un organo e del coro di “Kyrie Eleison” (“Signore, abbi pietà” in greco antico) in sottofondo, gli uscieri hanno spostato i sostenitori lungo la navata centrale della basilica a ritmo costante. Qualcuno ha lasciato una rosa rossa.

Alcuni vip hanno avuto un momento davanti al grande pubblico per rendere omaggio, tra cui il premier italiano Giorgia Meloni, il leader di estrema destra che in passato ha professato ammirazione per le tendenze conservatrici di Benedetto.

A visionare la salma è venuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Vaticano ha detto che solo le delegazioni ufficiali di due nazioni – dall’Italia e dalla Germania natale di Benedetto – sono state invitate formalmente al funerale, dal momento che il papa emerito non era più capo di stato.

Suor Regina Brand era tra le persone in lutto giunte in piazza prima dell’alba.

“Lui è un papa tedesco e io vengo dalla Germania”, ha detto. “E sono qui per esprimere la mia gratitudine e il mio amore, e voglio pregare per lui e vederlo”.