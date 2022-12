Per i bambini ricoverati negli ospedali milanesi la Befana arriva in bicicletta

La Befana arriva in bicicletta per i bambini ricoverati negli ospedali milanesi. Nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio 2023, é in programma un evento benefico rivolto ai piccoli pazienti delle cliniche De Marchi e Mangiagalli e dell’Ospedale Buzzi.

Un tour su due ruote per regalare sorrisi e consegnare doni speciali. La partenza è fissata alle ore 9 in piazza XXIV Maggio a Milano. Il corteo in bicicletta sarà anticipato da una staffetta in auto.

L’iniziativa è promossa dalla Polizia Penitenziaria di Milano, dalla Polisportiva Fondazione Atm Milano, dai Vigili del Fuoco, dai volontari dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi, dal Poliambulatorio Fondazione Atm, dalla Protezione civile di Bresso, da Mediolanum Soccorso, da Asac Milano, da Sms Professioni e da Milano Percorsi-Impresa Sociale.

Gli stessi promotori che lo scorso 13 dicembre 2022 avevano organizzato un concerto natalizio, con l’esibizione del Gruppo Musicale Blue Voice della Polizia Penitenziaria di Milano Opera, per gli anziani ospiti della Rsa Pontirolo di Assago (Milano) che era stato molto apprezzato. Era seguito un triangolare di calcio nel Centro Sportivo “Gianni Brera” Pero Sporting Club.

In campo si erano sfidate le squadre della Polizia Penitenziaria di Milano, della Polisportiva Fondazione Atm Milano e dei Vigili del Fuoco.