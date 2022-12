Elon Musk la persona più esasperante dell’anno

Un premio ad hoc per Elon Musk da parte del New Yorker come “Persona più esasperante dell’anno”. La motivazione? “I suoi continui, ma infruttuosi tentativi di riempire la voragine aperta della sua anima con l’attenzione di estranei indifferenti”. Il fondatore di Tesla è stato anche definito dal Premio Nobel Paul Krugam “un oligarca petulante”.

L’economista in un recente editoriale sul New York Times, riferendosi alla sua controversa e caotica gestione di Twitter ha dichiarato: “I veri privilegiati sono circondati da persone che non osano dire loro quando si comportano male, per questo non sono sorpreso nel vedere Elon Musk immolare la sua reputazione. La domanda più interessante è perché siamo dominati da questo tipo di persone, perché chiaramente stiamo vivendo nell’epoca degli oligarchi petulanti”.

Aveva già suscitato le critiche di molti, la decisione di Time di nominare lo scorso anno il visionario miliardario, allora uomo più ricco del mondo, persona dell’anno “per la capacità di creare soluzioni ad un crisi esistenziale, per rappresentare le possibilità e pericoli nell’era dei giganti del tech, per guidare le trasformazioni più ambiziose e rivoluzionarie”. Ma il riconoscimento non sembra essere stato di buon auspicio per Musk che chiude l’anno con il titolo di Tesla che ha perso oltre 50% del suo valore dall’inizio dell’anno.

Da ottobre ad oggi, poi, la sua gestione di Twitter è stata a dire poco turbolenta fino all’ultima sorpresa, quella dell’annuncio che si dimetterà da Ceo di Twitter, non appena troverà qualcuno “abbastanza folle da accettare il lavoro”. Se lo farà, rispetterà il volere degli utenti che al 57% si erano espressi in favore delle sue dimissioni in un sondaggio da lui stesso lanciato. Risultati che prima aveva detto di voler rispettare, mettendo però poi in dubbio il risultato e poi cambiando idea di nuovo. Ora i media americani riportano che Musk starebbe attivamente “cercando un nuovo Ceo”, ma altri non escludono nuove sorprese.