Cambogia, tre delfini in via d’estinzione trovati morti

Tre delfini d’acqua dolce in via di estinzione sono morti entro 10 giorni l’uno dall’altro, allarmando gli ambientalisti in Cambogia.

La morte di un terzo delfino sano in un periodo così breve indica “una situazione sempre più allarmante e la necessità di un’applicazione intensiva della legge da condurre con urgenza negli habitat dei delfini”, ha dichiarato lunedì il World Wildlife Fund in un annuncio.

L’ultima morte del delfino Irrawaddy – che si ritiene sia derivata dall’impigliamento in una lenza illegale – ha messo in luce la necessità che le forze dell’ordine aiutino a salvare la specie, nota anche come delfino del fiume Mekong, secondo la dichiarazione.

Il WWF ha affermato che il corpo di una femmina di delfino in buona salute, stimata tra i 7 e i 10 anni, è stato trovato galleggiante nel fiume sabato nella provincia orientale di Kratie. Ha detto che un esame della sua carcassa ha suggerito che il delfino, lungo 196 centimetri (6 1/2 piedi) e 93 chilogrammi (205 libbre), era stato agganciato e avvolto in un groviglio di lenza.

Seng Teak, direttore del WWF Cambogia, ha affermato nella dichiarazione che senza un’azione immediata “il recente aumento delle attività di pesca illegale nelle aree di conservazione dei delfini” distruggerebbe la popolazione di delfini del fiume Mekong in Cambogia.

La dichiarazione sosteneva di intensificare i pattugliamenti diurni e notturni per proteggere i restanti delfini nelle aree di conservazione.

Il primo censimento dei delfini Irrawaddy in Cambogia nel 1997 stimava che la loro popolazione totale fosse di circa 200. Nel 2020, si stima che la popolazione fosse scesa a 89.

Il WWF ha affermato che 11 delfini sono morti nel 2022, portando il numero totale di morti a 29 negli ultimi tre anni.

Il delfino Irrawaddy è classificato come specie in via di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Altri gruppi di questi delfini si trovano in altri due fiumi d’acqua dolce: l’Irrawaddy del Myanmar e il Mahakam dell’Indonesia sull’isola del Borneo.

A febbraio, i funzionari della fauna selvatica cambogiana hanno annunciato la morte dell’ultimo delfino Irrawaddy conosciuto in una popolazione su un tratto del fiume Mekong più a monte, che sembrava essere stata causata dall’impigliamento in una rete da pesca.