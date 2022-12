Aprirà a New York il primo dispensario legale di cannabis

Il primo dispensario legale per la marijuana ricreativa a New York aprirà il 29 dicembre, segnando il tanto atteso lancio di un’industria della cannabis che potrebbe diventare una delle più redditizie del paese.

Il governatore Kathy Hochul ha annunciato mercoledì che Housing Works, un’organizzazione no profit controllata da una minoranza a Manhattan che serve persone con HIV e AIDS, sarà il primo di 36 dispensari recentemente autorizzati a iniziare a vendere cannabis al pubblico in generale, anche se dozzine denegozi illegali hanno in funzione da molti mesi.

L’annuncio è stato fatto un mese dopo che il Cannabis Control Board dello stato ha compiuto un passo monumentale nella creazione di un mercato legale per la marijuana rilasciando il primo round di licenze. Nei prossimi mesi, lo stato dovrebbe rilasciare altre 139 licenze, con circa 900 richiedenti in attesa di conoscere il loro destino.

“Il settore continuerà a crescere da qui, creando opportunità inclusive in ogni angolo dello Stato di New York con entrate dirette alle nostre scuole e rivitalizzando le comunità”, ha affermato Hochul nel suo annuncio.

New York ha legalizzato l’uso ricreativo della marijuana nel marzo 2021.

Housing Works, che serve anche senzatetto ed ex carcerati, era una delle otto organizzazioni non profit tra i licenziatari iniziali.

“Questa opportunità non solo darà al nostro team le risorse per promuovere la nostra missione generale, ma per presentare ed elevare i prodotti provenienti da LGBTQ +, BIPOC e marchi di cannabis guidati da donne in tutto lo stato”, ha affermato Charles King, amministratore delegato di Housing Works.

Lo stato ha riservato il suo primo giro di licenze al dettaglio ai richiedenti con condanne per marijuana o ai loro parenti, oltre ad alcuni gruppi senza scopo di lucro. Ha anche pianificato un fondo pubblico-privato da 200 milioni di dollari per aiutare i richiedenti di “equità sociale”.