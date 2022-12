Quante auto guidano gli italiani? Lo rivela l’IVASS

Che l’automobile fosse il mezzo di trasporto preferito dagli italiani è una cosa che molti avevano intuito, forti anche della propria personale esperienza.

Per quanto ci piaccia viaggiare anche in treno, autobus, nave, aereo, la verità è che l’italiano non riesce proprio a rinunciare alle quattro ruote. Tante volte capita che all’interno dello stesso nucleo familiare ci siano più auto che patentati, proprio perché, quello verso l’automobile, è un legame a doppio filo che va oltre una semplice esigenza di spostamento, per diventare cultura, tradizione, stile e anche status symbol.

A confermare questa teoria, da qualche mese, ci sono anche i numeri resi noti dall’IVASS che ha rilevato nel 2021 ben 43 milioni veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni sono automobili.

La spesa complessiva, a vantaggio delle compagnie assicurative, non è certo irrisoria, ammonta infatti a 9.789 milioni di euro.

Dati, questi appena letti, che fanno comprendere quanto incisivo sia il costo dell’assicurazione tra le spese che i guidatori devono sostenere.

Questo vale soprattutto se in famiglia sono immatricolate diverse autovetture, anche intestate allo stesso proprietario. In questi casi, la spesa per l’assicurazione può incidere notevolmente sul bilancio familiare, fino a superare cifre a tre zeri.

È importante, alla luce di quanto affermato, dedicare una certa attenzione alla scelta della compagnia a cui affidarsi e del contratto da stipulare.

Se da una parte, di fatto, è vero che la RC è obbligatoria e a stabilirlo è proprio la legge, d’altra parte, la formula e le condizioni vengono dettate dalle diverse compagnie e selezionate da ogni contraente.

Riuscire a bilanciare il giusto mix di garanzie e coperture per il proprio mezzo, alla convenienza dei costi, può indubbiamente permettere di raggiungere importanti risparmi. È interessante, a questo punto, andare a valutare proprio gli elementi che permettono di abbattere i costi della polizza.

Prima tra tutte, la formula di guida, che se esclusiva o esperta, riduce di fatto l’importo da versare. Ancora, optare per una polizza familiare, nel caso sia la prima stipula assicurativa, è un altro elemento vantaggioso, poiché permette di beneficiare della migliore classe di merito presente in famiglia.

Non bisogna dimenticare, poi, anche le offerte proposte dalle diverse compagnie. Nel mercato libero delle assicurazioni auto, ogni player riserva le sue offerte e detta le condizioni contrattuali, seppure vi siano dei limiti imposti dalla legge, per ciò che concerne le somme da risarcire.

L’aspetto importante da considerare, quando si sceglie una compagnia assicurativa, è senza dubbio il prezzo proposto rispetto alla concorrenza e le condizioni di copertura, incluse le scelte opzionali e le garanzie accessorie includibili nel contratto.

Sono proprio queste, di fatto, che segnano la qualità della copertura assicurativa, l’affidabilità e la trasparenza dell’operato di una compagnia.

Tutti valori che Genertel ha fatto propri nel corso dei numerosi anni di esperienza accumulati nel comparto della polizza auto polizza auto e assicurativa in generale.

La direct company, a differenza di molte altre compagnie tradizionali, opera esclusivamente online, perseguendo il doppio vantaggio per il guidatore di abbattere i costi della polizza e allo stesso tempo beneficiare di una copertura completa e un servizio assistenza reattivo e affidabile.

I minori costi di stipula, di fatto, non penalizzano la garanzia di copertura e non minano la sicurezza del guidatore che, in questo modo, può beneficiare di un supporto costante e un ampio set di servizi aggiuntivi da includere nel proprio contratto.

Tra questi, meritano menzione senz’altro la possibilità di installare la black box, con evidente riduzione del premio finale, e la scelta nell’ampio set di garanzie accessorie messe a disposizione della compagnia per tutelare maggiormente il mezzo da specifici eventi avversi, non contemplati nella polizza obbligatoria.

Spiccano, in questo senso, garanzie come Quattro zampe a bordo, Tutela legale, Assistenza stradale e molte altre utili a personalizzare la copertura in base alle proprie esigenze di guida.