Inaugura nel cuore di Milano lo store di PM Luxwear

Un prezioso scrigno nel cuore di Milano per rendere queste feste piene di luce e indimenticabili.

Il 13 dicembre apre a Milano lo store firmato PM Luxwear, marchio guidato dalla coppia stilistica formata da Pierre Prandini e Mario Cilano; un brand milanese di matrice sartoriale che si è affacciato al mondo dell’haute couture una decina di anni fa.

La carriera di Pierre, personaggio e imprenditore poliedrico, inizia molto tempo prima e con l’arrivo di Mario, nel 2018, le basi del successo sono definitivamente poste. Da quel momento PM Luxwear conosce una costante crescita, vestendo le signore dell’alta società meneghina e i personaggi del jet set nazionale, tra cui Marinella Di Capua, la marchesa Marta Minozzi Brivio Sforza e Cesarina Ferruzzi.

Nel 2018, cucire abiti per la prima della Scala – dedicati a Marinella Di Capua e Ferruzzi, ad Anna Pianta, Valeria Marini, Letizia Bonelli – diventa un nuovo trampolino di lancio per PM Luxwear, che colleziona menzioni sulle principali testate nazionali e la prima vera consacrazione nel mondo della moda e dei tessuti.

Emblematico il famoso abito “Rinasci dalla dignità” di velluto rosso, indossato alla prima scaligera del 2018 dal Soprano d’Arti, Silvia Colombini che ha indossato da quel momento altre loro creazioni in occasioni di importanza internazionale.

La produzione haute couture di PM Luxwer ha da sempre sostenuto la produzione tessile italiana: infatti nei capi più importanti e preziosi la seta utilizzata è esclusivamente di produzione comasca. Ora un’altra importante consacrazione con l’apertura del loro primo monomarca nella città della moda: in via Bartolomeo Eustachi, 13 (Milano) le loro creazioni saranno a portata di tutti. Molti i nomi noti presenti in questo momento di festa: Susanna Messaggio, Simona Tagli, Emanuela Folliero, il critico d’arte Pasquale Lettieri, l’imprenditrice Letizia Bonelli e molti altri.

Con l’occasione verrà presentata anche la loro prima collezione di gioielli in Limited Edition per queste feste: dei bracciali completamente realizzati in acciaio con la maglia Milano e come chiusura una fibbia, evidente richiamo al mondo della moda. Dal taglio unisex saranno disponibili in due versioni: una placcata in oro e l’altra in odio. I bracciali saranno in vendita sia in store che sui profili social (FB @pierreprandini e IG @pierreprandini) di PM Luxwear al costo di €50,00 con spedizione in tutta Italia e all’estero.

Inoltre presenti nello store scarpe e accessori moda impreziositi da cristalli e pietre preziose per rendere ancora più unico e inimitabile ogni outfit. Pierre, grazie alla sua poliedricità è anche jewelry designer: molti i gioielli presenti in esposizione presso lo store di via Bartolomeo Eustachi, 13 disegnati appositamente da lui.

Un’altra simpatica idea regalo presente in store sono i fashion-panettoni prodotti da una pregiata pasticceria di Brescia: un piccolo regalo tutto da gustare per rendere le feste piene di stile e dolcezza in pieno stile Pierre Prandini! Pierre, legato ad ASM, non dimentica l’importanza di condividere e creare momenti di incontro e di sostegno.

Oggi 13 dicembre, anche per festeggiare Santa Lucia, sono stati presentati due libri per l’infanzia: Der Struwwelpeter di Heinrich Hoffmann (Gengotti Editore), in una nuova edizione con la prefazione di Susanna Messaggio, e Zacman nel Menoverso di Nicola Pastorino (Edizioni Messaggio Consulting).