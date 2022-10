Giulia Schiff, arruolata con l’esercito di Kiev, torna in Italia

“Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia. Lo sto ritrovando in mezzo a voi qui a Roma. Penso che l’Italia abbia perso un ottimo militare”. Lo ha detto Giulia Schiff, ex pilota veneziana di 23 anni un tempo allieva dell’Accademia di Pozzuoli: era stata espulsa dall’aeronautica militare dopo aver denunciato più volte di essere stata vittima di nonnismo durante il cosiddetto “battesimo del volo”.

Nel marzo del 2022 ha deciso di andare a combattere in Ucraina a favore di Kiev. Ora è tornata in Italia per alcuni giorni e ha partecipato alla manifestazione dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia a Roma. “Finora non ho visto nessuna arma italiana”, ha aggiunto Schiff. Ha poi precisato di essere stata “oltre la prima linea, facendo in particolare attività di ricognizione. Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato”.

Gli italiani “vorrebbero la pace, ma la guerra non è in Italia, è in Ucraina”, ha proseguito ai microfoni dell’agenzia di stampa Agi. E ha aggiunto: “Il mio messaggio è che l’Italia dovrebbe essere più solidale con il popolo ucraino: tanti civili stanno morendo, sto qui per portare la mia testimonianza agli italiani lontani da questa situazione per aprire loro gli occhi. La realtà è diversa da ciò che vediamo in tv e sui giornali”.

Schiff è volontaria nelle Forze speciali della Legione internazionale, al fianco di Kiev contro le forze di Mosca. “Servire come militare l’Ucraina è un grandissimo onore”, ha continuato. “Siamo molti stranieri qui a combattere, ma non i numeri che abbiamo visto riportati sui media. Io non ho paura, ci devono provare ad ammazzarmi”.