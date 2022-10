Auto: cos’è la pompa della frizione e perchè si rompe? Diagnosi e sostituzione

Nei veicoli dotati di cambio manuale, la pompa della frizione è un dispositivo fondamentale poiché agisce in fase di azionamento e disinserimento della frizione. Se il conducente avverte una sensazione insolita quando, cambiando la marcia, preme il pedale di sinistra, significa che la pompa presenta dei problemi.

Questo dispositivo ha la funzione di garantire la massima sicurezza operativa al cilindro della frizione, infatti, una volta ricevuta la pressione del piede, il cilindro spinge un’asta che disinnesca la frizione, per consentire il cambio della marcia. È evidente che qualsiasi malfunzionamento di questo strumento si riflette direttamente sulla guida, in quanto non permette di passare da una marcia all’altra.

Perché il cilindro della frizione si guasta?

Una delle cause più comuni della rottura del cilindro della frizione, è la presenza di liquido in concentrazione inadeguata oppure sporco. Come conseguenza, il cilindro non si muove in maniera fluida e quindi crea degli attriti con le pareti esterne, responsabili di uno scorrimento a scatti quando si aziona il pedale della frizione. Il cilindro principale della frizione funziona su base idraulica, e pertanto può subire perdite interne che se non vengono adeguatamente riequilibrate, possono anche bloccare il funzionamento del motore.

Le cause del guasto al cilindro della frizione

Le cause più frequenti del guasto al cilindro della frizione sono le seguenti:

• il cilindro della frizione e il dado a perno ad esso collegato sono allentati;

• la piastra di pressione è difettosa;

• il liquido del cilindro è esaurito;

• lo scorrimento dell’asta di spinta del cilindro è insufficiente;

• la deformazione della staffa del cilindro è eccessiva;

• l’angolo di saldatura del cilindro si è allentato;

• è aumentata eccessivamente la resistenza allo scorrimento;

• la lubrificazione del cuscinetto è insufficiente;

• non c’è corrispondenza tra pompa principale e pompa secondaria;

• il cilindro è a contatto con una quantità eccessiva di aria;

• l’olio del cilindro è sporco;

• il circuito dell’olio non è stato revisionato;

• la pipeline mostra una perdita;

• il disco del cilindro è difettoso.

Come fare una diagnosi?

Il principale segnale che avvisa della presenza di un problema alla pompa della frizione è un anomalo funzionamento del pedale, che può sembrare più molle e affondare senza che venga disinnestata correttamente la marcia.

Per effettuare una diagnosi corretta del problema, è necessario rivolgersi a un’autofficina, dove meccanici specializzati procedono a smontare il cilindro della frizione per effettuare una diagnosi del guasto. La causa più comune è un’insufficiente capacità volumetrica del liquido, che impedisce il normale scorrimento del dispositivo.

Come sostituire correttamente il cilindro della frizione?

I problemi al cilindro della frizione non vanno mai sottovalutati perché non si risolvono autonomamente, ma, al contrario, possono danneggiare l’albero di trasmissione provocando guai molto ingenti.

In simili casi, è opportuno affidarsi a un tecnico che dapprima lubrifica l’asta del cilindro, per poi testare la funzionalità della frizione. Qualora il problema non fosse risolto, si procede con la sostituzione del cilindro, che deve essere originale poiché le dimensioni vanno rispettate al millimetro. Ogni vettura deve essere controllata da personale specializzato e fornito di pezzi di ricambio autentici.

Fonti:

Informazioni sul cilindro della frizione tratte da autoparti.it

Informazioni sulle cause di rottura delle bombole tratte da automobile360.it