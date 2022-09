Settima edizione del World Cancer Research Day

Supportiamo la ricerca: preveniamo il cancro e scopriamolo velocemente.

Per il settimo anno consecutivo la comunità internazionale celebra il 24 Settembre il World Cancerm Research Day. Un movimento globale che ha come mission quella di aumentare la consapevolezza dell’importanza della ricerca sul cancro per incrementare il tasso di sopravvivenza, facilitare l’accesso ai progressi scientifici in tutto il pianeta e soprattutto ridurre il tasso della malattia del secolo.

Quest’anno gli esperti in oncologia e ricercatori si sono concentrati sulle disparità di salute del cancro con uno sguardo particolare alla prevenzione, alla ricerca e all’incremento degli screening precoci. Il cancro è una grave problematica riguardante la salute pubblica e la seconda causa di morte al mondo.

Il carico globale riguardante questo male continua a crescere ed è previsto che arriverà a raddoppiarsi entro il 2040. A causa di questa emergenza è necessaria un’azione coordinata che riunisca tutte le forze internazionali con iniziative proprio come quella del World Cancer Research Day.

L’iniziativa fa leva non solo sull’importanza della ricerca e all’incremento di essa, ma fa un appello globale per aumentare la consapevolezza di ogni singolo individuo. Tante sono le sfide attuali che devono essere affrontate e superate per garantire che i progressi e i risultati della ricerca possano raggiungere i pazienti nel minor tempo possibile.

Il claim è chiaro ed efficace: “SOSTENERE LA RICERCA: PREVENIRE IL CANCRO E CATTURARLO PRESTO” e nella settimana edizione del #WCRD si mira a mostrare il bisogno incombente di equità per tutte le comunità in fatto di accesso alle cure, esami diagnostici e percorsi di screening.

L’obiettivo è trovare strategie comuni che possano essere efficaci per ridurre notevolmente e progressivamente le differenze tra i paesi e le regioni, ma anche per aumentare la sopravvivenza a cinque anni e ridurre il numero di casi di cancro diagnosticati.

Per maggiori informazioni e restare aggiornati potete seguirli nei seguenti canali social:

http://worldcancerresearchday.com

TWITTER: @WCRD24Sept

FACEBOOK:@WorldCancerResearchDay

INSTAGRAM: @worldcancerresearchday