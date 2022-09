Gran Galà per la Pace: premiato il maestro Francesco Garofalo

Ad aprire il grande evento la Fanfara dei Bersaglieri.

Il 16 Settembre presso la stupenda cornice di Fiumicino, in Roma, ha avuto luogo la premiazione denominata “Gran Galà per la Pace” dedicata a S. Giovanni Paolo II, presentata dall’attrice Daniela Fazzolari. Ad affiancare la popolare attrice il critico d’arte Roberto Litta.

Tanti i big che hanno onorato il prestigioso palcoscenico da: Franco Nero, Jimmy Ghione, Valeria Marini, Franco Neri (il popolare comico di Zelig), Claudio Lotito Presidente della S.S. Lazio, Mario Baccini Presidente del Micro Credito, Angelo

Laganà Eccellenza Calabrese nel mondo per la Fisarmonica, Annalisa Minetti (vincitrice del Festival di Sanremo), Stefano Pantano tre volte campione olimpico di scherma, Nino La Rocca campione del mondo di pugilato, Antonella Lualdi protagonista di oltre cento film che riceverà il premio alla carriera, l’attore Niccolò Centioni il Rudy della popolare fiction ”I Cesaroni”; insigniti del prestigioso premio anche la stampa nazionale ed internazionale rappresentata dai giornalisti Claudio Marincola e Federica Rinaudo del Messaggero e George Labrinopoulus della Stampa estera.

Per la categoria Arte è stato premiato il Maestro Francesco Garofalo, reduce da un altro importantissimo premio il “Fontane di Roma”. Insieme a lui è stato premiato anche il maestro Amedeo Ferrari, scultore, noto per aver creato un’opera unica consegnata al Premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.

Per la comunicazione e ufficio stampa, riconoscimento speciale al giornalista Flavio Iacones.

Nel corso della serata l’omaggio con un breve filmato realizzato da Dody Battaglia all’amico Stefano D’Orazio, nonché compagno della leggendaria band Pooh.

Inoltre il Presidente e Patron del Festival di Sanremo Christian Music Fabrizio Venturi ha presentato in anteprima mondiale il brano CARO PADRE, dedicato a Karol Wojtyla, inno ufficiale della Fondazione Giovanni Paolo II.

Spazio anche alla musica: gli Abba The Best che per l’occasione hanno proposto il loro brano AMAMI dedicato a tutte le donne maltrattate violentate e uccise.

L’evento è stato trasmesso su 50 emittenti televisive italiane ed estere dalla trasmissione TV SPAZIO MUSICA in onda dalla città di Sanremo. Nel corso della serata c’è stato un collegamento con il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa in Polonia, di cui è stato realizzato dalla TV polacca uno speciale.