Funerale regina Elisabetta II, si chiude l’omaggio del popolo

“Un onore” aver incontrato Elisabetta II. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che dopo aver visitato il feretro della sovrana a Westminster Hall si è recato a Lancaster House per portare le sue condoglianze, e ha sottolineato il “senso di dignità” che infondeva la sovrana. “A tutti in Inghilterra, nel Regno Unito, il mio cuore è con voi. Siete stati fortunati ad averla avuta per 70 anni, tutti lo siamo stati. Il mondo è migliore grazie a lei”.

Biden ha quindi affermato che la sovrana gli ricordava sua madre e alla domanda del perché ha risposto: “Per quel suo modo di dire ‘Va tutto bene? Posso fare qualcosa per te?’ Ma poi anche ‘fai il tuo dovere'”. Il presidente Usa ha poi concluso affermando che la sovrana ha lasciato forse soprattutto la nozione di servizio.

Tutto pronto a Londra per il funerale di Stato di Elisabetta II. Oltre duemila le persone invitate alla celebrazione a Westminster: tra loro sovrani, capi di Stato e rappresentanti di 200 nazioni di quasi tutto il mondo. A Westminster Hall il presidente americano Joe Biden, assieme alla moglie Jill, ha portato l’ultimo omaggio alla regina.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Londra per partecipare alle esequie. Harry e Meghan, duchi di Sussex, esclusi dallo speciale evento che si terrà a Buckingham Palace, perché la presenza è prevista soltanto per i membri della famiglia reale ‘in servizio’.

Prosegue l’omaggio popolare al feretro di Elisabetta II a Westminster Hall, con code chilometriche. Re Carlo, da Cardiff per condividere il lutto di Elisabetta e per la proclamazione: “Continuerò a servirvi” come quando ero principe di Galles” ha detto parlando in gallese alternato all’inglese, di fronte al Senedd, l’assemblea legislativa della nazione del Regno Unito.