Bandiere a mezz’asta a Buckingham Palace: è morta la Regina Elisabetta II

Addio alla sovrana che ha regnato in UK per 70 anni, amata in tutto il mondo.

Dopo ore d’ansia l’annuncio ufficiale: la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni. Dal profilo Twitter ufficiale della Royal Family la conferma definitiva. Le succede il primogenito Carlo, che potrebbe anche cambiare nome e sarà ufficialmente investito domani.

Nel pomeriggio il Regno Unito aveva vissuto ore di apprensione profonda dopo che Buckingham Palace ha fatto sapere che la Regina Elisabetta era stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove stava trascorrendo l’estate: i medici si erano detti preoccupati per il suo stato di salute.

“Dopo ulteriori valutazioni stamane, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La Regina rimane in una situazione di comfort a Balmoral”, si leggeva nella nota diffusa dal Palazzo Reale.

Tutti e quattro i figli della sovrana sono giunti al capezzale nella residenza scozzese di Balmoral, dopo la notizia sull’aggravamento delle sue condizioni. Tra loro anche il nipote, il principe William. Presente anche Harry, mentre Meghan almeno per ora non ci sarà. Joe Biden si è detto vicino alla regina Elisabetta e alla sua famiglia. “I nostri pensieri vanno alla regina, alla sua famiglia e al popolo britannico. La nostra relazione con il Regno Unito è speciale”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Non ci sono dettagli ufficiali su quello che accadrà nei prossimi giorni, nel Regno Unito, dove è morta la ‘regina eterna’, Elisabetta II, deceduta dopo 70 anni di regno. Le indiscrezioni sull’Operazione London Bridge indicano comunque che ci sarà un funerale di Stato, come è tradizione per celebrare la morte di un monarca.

Il re adesso è Carlo e Camilla è la regina consorte: la coppia stanotte rimarrà a Balmoral per tornare domani a Londra. Inizia subito un periodo di lutto nazionale che durerà fino al funerale, che dovrebbe aver luogo tra 10 giorni. Considerato che Elisabetta II è morta in Scozia, secondo i dettagli dell’Operation Unicorn emersi nel 2019, mai confermati ufficialmente, la salma sarà esposta all’Holyrood Palace e poi alla Cattedrale di St Giles.

Di lì la bara della regina sarà caricata sul treno reale alla stazione di Waverley e quindi riportata a Londra. La salma sarà trasferita dunque a Buckingham Palace, dove probabilmente rimarrà per cinque giorni. Anche il governo dovrebbe fermarsi nei prossimi giorni, se non per gli affari urgenti, in maniera che l’intera amministrazione si possa concentrare sull’addio alla regina.