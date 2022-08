Il Dizionario (triste) della nuova politica italiana

La politica e la lingua italiana

Nell’imminenza delle elezioni politiche, si assiste ad un nugolo, ad una serie infinita di dibattiti. Politici, in primis, ma anche giornalisti ed opinionisti, conduttori e vallette. Senza trascurare, non sia mai, gli immancabili “tuttologi”. E da questo guazzabuglio di notizie, polemiche, strilli, sondaggi ed opinioni, emerge una triste realtà. La lingua italiana, celebrata in tutto il mondo, viene offesa e messa alla gogna. Il povero Dante Alighieri si sarebbe potuto sedere sull’Arno a pescare, piuttosto che scrivere quel libricino che si intitolava: “Divina commedia”.

L’avvento degli inglesismi

La velocità di diffusione è preoccupante, ma non foriera di allarme. La nostra lingua è tra le prime cinque più studiate al mondo. Il 90% delle parole inglesi è penetrata nell’italiano negli ultimi 70 anni, fondamentalmente dal dopoguerra in poi. Nel 1990, la prima edizione digitale del Devoto Oli registrava solo 1.600 idiomi inglesi, e nel 1995, quella dello Zingarelli ne conteneva 1.800. Oggi quasi 4000. Al pari di una sempre più costante digitalizzazione, di uno scambio culturale e commerciale non più tra nazioni, ma tra continenti, il fenomeno è comprensibile. Per chi interessato si rimanda a questo interessante articolo: “Anglicismi e forestierismi: le abissali differenze” (https://diciamoloinitaliano.wordpress.com/2022/05/02/anglicismi-e-forestierismi-le-abissali-differenze/).

Stile British or American?

A titolo esemplificativo, vengono scelte alcune parole che maggiormente possiamo ascoltare nei più disparati dibattiti pubblici, ma anche sotto casa, al Bar dello Sport.

Endorsment (Treccani): “In politica, sostegno esplicito a un candidato, a un movimento o partito, a un’iniziativa, dato di solito tramite una dichiarazione ufficiale.”

In realtà sarebbe così semplice, appunto, appoggiare pubblicamente un candidato od un movimento, un’idea o un’azione.

Frontrunner (Treccani): “Candidato favorito”; nella Prima Repubblica si sarebbero guardati dietro le spalle se chi stava parlando sul palco avesse pronunciato quella parola così incredibilmente nuova ed incomprensibile.

Leader (Treccani):”Capo di un partito, di un movimento d’idee, di un’organizzazione”; Peppone era il Capo dei Comunisti, Don Camillo, quello dei Reazionari.

Bastavano loro ad identificare la fazione ed il loro relativo Capo.

The Big (Treccani):” Con uso più generico, sostantivato, personaggio importante, di rilievo; per lo più al plur., come equivalente dell’ital. «i grandi»: i big della politica.”; Spesso sostituito dal più italiano “Colonnelli” o Politico di lungo corso.

Photo opportunity ( Treccani): Occasione per una foto ricordo; certo, per un battesimo o quando la Nazionale ha vinto gli Europei.

Nella politica, quando si “sugella” un’unione di intenti più o meno condivisi. Che ricordi la foto di classe o della prima Comunione tutti assieme.

Politically correct (Treccani): “Con uso attributivo, e in senso proprio, di discorsi e comportamenti improntati al rispetto delle minoranze e dei gruppi sociali più deboli e discriminati”; un termine usato spesso dalla sinistra per rimarcare comportamenti e situazioni sociali da combattere.

Per la destra, il concetto di Patria, Dio, Famiglia. A dirla tutta fa più presa sui progressisti.

First Lady (Treccani): “La moglie del presidente degli Stati Uniti d’America e, per estens., di ogni capo di stato”.

In Stati di origine europea e non anglofoni questo sostantivo viene, giustamente, sostituito da: “Moglie del …. ovvero Figlia di…..”.

Nella tradizione francese, che non vuole concedere nulla a nessuno riguardo alla propria cultura, “Prèmiere Dame”. Sicuramente nelle visite ufficiali in Italia si sa che il nostro Presidente è vedovo, per cui il protocollo, spero, adotti appellativi diversi.

Ai lettori più interessati un compito facile: trovare il significato, nei dizionari o su internet, il corrispettivo di “Spending revue” di “Asset management”.

Il Dizionario non è in vendita. Lo trovate gratis dalle 08.00 di mattina alle 02.00 di notte su tutte le emittenti italiane.