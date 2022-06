Il principe William e Kate Middleton si trasferiscono in una casa modesta

“Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di troppo appariscente o qualcosa che necessitasse di un rinnovamento o di una sicurezza aggiuntiva per non essere un peso per il contribuente”. Queste le parole riferite da una fonte interna alla famiglia reale. Una casa modesta e vicina alla Regina: una scelta che segna un’ulteriore distanza dal fratello Harry con il quale i rapporti sono tutt’altro che ricuciti.

I duchi di Cambridge si trasferiranno in estate nell’Adelaide Cottage a Windsor. Un’abitazione modesta, con solo 4 camere da letto e niente personale convivente. Il cottage si trova a dieci minuti a piedi dal palazzo di Windsor, dove risiede la Regina. Una scelta che lascia anche trasparire la volontà di accudimento nei confronti di Elisabetta II.

In questo modo Kate e William potranno anche stare più vicino ai nonni materni: i Middleton, che vivono a Bucklebury, ad appena 45 minuti dal castello. La famiglia potrà anche godere dell’immensa tenuta e della sicurezza che garantisce. “La realtà è che sono piuttosto limitati in quello che possono fare a Londra”, ha detto una fonte. “I bambini non possono andare al parco o giocare a pallone con gli amici”.

A fine anno i figli maggiori, George, 8 anni, e la principessa Charlotte, 7 anni, lasceranno la scuola londinese che frequentano, la Thomas’s Battersea, e dovrebbero iscriversi in un istituto vicino a Windsor.