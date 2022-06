Le opportunità del meridione nel settore logistico

Il meridione, da sempre considerato un territorio complesso dal punto di vista occupazionale, sembrerebbe invece nascondere alcune opportunità lavorative dai più inaspettate. In un mondo sempre più interconnesso, dove il settore della logistica la fa da padrone, sembra che anche al Sud si stiano aprendo degli spiragli interessanti per alcune figure correlate, come quella del magazziniere.

Anche nel meridione, infatti, si verificano le stesse dinamiche di domanda e offerta tipiche del comparto e-commerce, per cui la tipologia, la quantità e la qualità dei servizi di stoccaggio e delivery, sembrano presentare gli stessi standard che si tratti di città come Milano o Napoli.

Proprio per questa motivazione, lungo tutto lo Stivale, ma con particolare concentrazione al Sud, sembra stiano aumentando le richieste di magazzinieri da parte delle aziende e, al contempo, anche le ricerche sul web da parte degli utenti come magazziniere lavoro, stanno subendo un’impennata.

Non è un mistero che i grandi retailer abbiano ormai deciso di investire sul meridione, posizionando diversi hub logistici all’interno di porzioni di territorio un tempo considerate secondarie, ma che oggi vengono definite emergenti.

Chiunque volesse sfruttare questo nuovo trend in rapida crescita, scegliendo di lavorare come magazziniere al Sud, potrà cercare comodamente l’occupazione che desidera attraverso il sito Web Magazzinieri.it, una piattaforma interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta nel settore della logistica.

Il sito Web, oltre che estremamente ricco di offerte di lavoro, risulta di facile navigazione. Basterà effettuare una semplice ricerca per poter accedere a una vasta gamma di offerte nel settore, con la possibilità di inviare il proprio CV digitale direttamente all’azienda che si desidera.

Poiché riferirsi esclusivamente al Nord non rappresenta più l’unica possibilità per lavorare come addetto alla gestione delle merci, candidarsi per un lavoro al meridione risulta oggi un’ottima scelta da intraprendere per chiunque fosse interessato a fare carriera nel settore.

I motivi della nascita di questi nuovi hub emergenti sono essenzialmente due: da un lato la pandemia, che ha radicalmente cambiato il modo di intendere gli acquisti da parte dei cittadini, ormai sempre più indirizzati verso un crescente utilizzo degli e-commerce.

D’altra parte, anche l’aumento dell’aspettativa media del cliente, oggi cresciuta di molto e che non permette più una rapida ed efficiente gestione delle spedizioni con il solo utilizzo degli hub posizionati nelle regioni settentrionali.