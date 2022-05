Sicurezza e tutela dell’ambiente e degli animali sosteniamo la lotta al randagismo in Italia

“Da Milano a Palermo per portare sostegno alle strutture che si preoccupano di raccogliere e ospitare animali randagi”.

Il giorno 24 Maggio 2022 alle ore 11:00 presso la Sala Franciacorta del Best Western Plus Hotel Galles (Piazza Lima 2 Milano) si terrà la conferenza stampa dell’iniziativa “SICUREZZA E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI SOSTENIAMO LA LOTTA AL RANDAGISMO IN ITALIA”. Progetto che si propone di portare un sostegno concreto a strutture sul territorio nazionale che – accogliendo, curando e nutrendo animali randagi – offrono un importante servizio per l’intera comunità.

La missione di soccorso animalista promossa da Distretto Lions Milano 108 IB4, Lions Alert Team e dal Moto Club Cuori in Corsa ASD sarà guidata dal testimonial campione di motociclismo Giacomo Lucchetti. Partirà da Milano il giorno 25 Maggio 2022 per attraversare l’Italia fino alla Sicilia. Nel suo viaggio che in sei tappe lo porterà ad arrivare a Palermo il 30 Maggio, visiterà centri di accoglienza per animali randagi, portando assistenza con generi alimentari, medicinali ed altro. Nel suo viaggio, Giacomo Lucchetti offrirà supporto in siti di accoglienza a Pesaro, Assisi, Campobasso, Andria e Catanzaro.

Il tema è di assoluta attualità e di estremo valore sociale ed etico perché l’abbandono di qualunque animale porta al randagismo con conseguenze negative per gli animali stessi, per la sicurezza dei cittadini e la circolazione stradale.

Il progetto è organizzato dal Moto Club Cuori in Corsa ASD, primo Moto Club Animalista d’Italia che pone il mondo delle moto al servizio degli animali ed è promosso dal Lions Alert Team: gruppo di lavoro del Lions club international che si propone di offrire supporto e di integrazione alle esigenze derivanti dalla gestione delle varie emergenze territoriali per l’assistenza della popolazione.

L’iniziativa comprende una campagna di crowdfunding: https://retedeldono.it/it/progetti/lions-clubs-la-grande-milano/lions-contro-labbandono-e-il-randagismo

Contatto:

Patrizia Vitali

Comunicazione Distretto Lions 108ib4

Cell. 3400981347

pvitali31@gmail.com