Cuneo celebra la Giornata della Libertà di Stampa. Dibattito organizzato dall’Odg Piemonte con crediti formativi per i giornalisti

L’Associazione culturale Territori celebra la Giornata della Libertà di Stampa, istituita nel 1993 dalle nazioni unite, con un importante evento in programma a Cuneo del 3 maggio. L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e al patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Cuneo, del Comune di Cuneo, della Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. L’evento si svolgerà presso la Sala cinema Monviso di Cuneo e vedrà la mattina dedicata agli studenti delle scuole superiori ed il pomeriggio rivolto ai giornalisti e agli avvocati a cui gli ordini riconosceranno i crediti formativi. La mattinata, riservata alle scuole superiori, prevede due incontri che ruoteranno attorno alla domanda “Perché fare il giornalista da grande?”, quesito a cui risponderanno i direttori delle testate locali e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e che vedrà anche la partecipazione straordinaria di Domenico Quirico. All’iniziativa hanno già dato conferma di adesione diverse classi dell’Istituto Grandis, dell’Istituto Bianchi Virginio, dell’Istituto De Amicis, del Liceo Peano Pellico e dell’Azienda di Formazione Professionale Afp prospettando una sala al gran completo, motivo per cui gli incontri non saranno aperti al pubblico. Il pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cuneo Claudio Massa introdurranno gli ospiti per