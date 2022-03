Medaglia d’Oro alla carriera per i cuochi storici piemontesi

Con Raspelli premi a Bramante di Roccaverano e Madonna della Neve di Cessole.

Uno speciale premio alla carriera verrà assegnato, nel corso di una interessante manifestazione enogastronomica, ad alcuni storici cuochi del Piemonte. L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 7 marzo, alle ore 11 al ristorante “Adagio” di Calamandrana, in provincia di Asti, nel Basso Monferrato.

Tanti esperti chef, provenienti da diverse aree della Regione, verranno insigniti di una Medaglia d’Oro per i loro 50 anni di attività. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Produttori dell’Albarossa Piemonte Doc e dal Consorzio dell’Asti Docg, in collaborazione con la Fondazione Radici, il Consorzio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Molino Signetti e Adagio Ristorante. All’evento sarà presente l’assessore all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.

Nell’occasione sarà premiato anche il noto giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli per il raggiungimento del mezzo secolo di carriera e per il suo costante impegno nella divulgazione della cultura gastronomica. Nel corso dell’interessante rassegna la giovane e promettente cuoca Martina Borgata dell’Osteria del Bramante di Roccaverano, in provincia di Asti, riceverà una targa speciale dedicata a Maria Lovisolo, la storica chef del ristorante Violetta di Calamandrana, recentemente scomparsa, che ha lavorato ai fornelli fino all’età di 91 anni.

Tra i cuochi che verranno premiati c’è Piera Cirio del locale Madonna della Neve di Cessole (Asti). Dal 1957 la famiglia Cirio gestisce l’attività che da semplice osteria di campagna è diventata una meta importante della gastronomia locale. La struttura è immersa nel verde delle colline della Langa Astigiana, circondata da boschi, noccioleti e vigneti.

Riceveranno un riconoscimento anche: Camilla Albera del ristorante Da Giuseppe di Montemarzino (Alessandria); Piero Bertinotti del Pinocchio di Borgomanero (Novara); Bartolomeo Bruna della Pace di Sambuco (Cuneo); Ornella Cornero della Fioraia di Castello d’Annone (Asti); Silvio Francese del Francese di Asti; Moreno Grossi del Moreno di Torino; Giuseppe Palermino della Braja di Montemagno (Asti); Franco Ramella della Croce Bianca di Oropa (Biella).

Un premio speciale, infine, verrà assegnato a Pina Bongiovanni, cuoca emerita dell’Osteria dell’Unione di Treiso (Cuneo), dove all’inizio degli anni ’80 il gastronomo Carlo Petrini, insieme ad un gruppo di collaboratori, ha ideato il movimento Arcigola, poi diventato Slow Food. Dopo la premiazione si terrà un pranzo conviviale in cui verranno serviti i pregiati vini Albarossa Piemonte Doc, Asti Docg e Moscato d’Asti.