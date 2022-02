Cantú, la gastronomia di Banco Fresco ospita lo chef Simone Rugiati

Banco Fresco, la catena food retail specializzata nei freschissimi e parte del Gruppo Prosol Compagnia di Gestione, dalle 11 alle 12.30 ospiterà nel suo punto vendita di Cantù – in via Milano – il noto chef Simone Rugiati, che nel reparto gastronomia racconterà ai clienti i prodotti in vendita al bancone come formaggi, latticini e salumi di alta qualità.

In qualità di “esperto Banco Fresco” lo chef toscano darà consigli sulla selezione dei prodotti caseari e della salumeria di Banco Fresco, all’interno della quale c’è sempre spazio per i piccoli produttori, per la filiera corta e per le migliori eccellenze estere.

Ma soprattutto l’incontro con Rugiati sarà un utile momento per la clientela di Cantù interessata a scoprire i migliori abbinamenti e impieghi in cucina dei formaggi, freschi e stagionati, dei salumi e delle altre tipicità italiane in vendita al banco gastronomia.

Il punto vendita di via Milano a Cantù conta una superficie commerciale di 1.000 metri quadrati e 3.250 referenze, che vanno dall’ortofrutta, cuore centrale dell’offerta, ai formaggi e latticini, passando per la macelleria, salumeria, pescheria, dispensa alimentare per arrivare alla caffetteria e panetteria attigua al negozio, gestita dal marchio Panfè, anch’esso parte del Gruppo Prosol.