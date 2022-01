Dad e mascherine FFP2, la proposta dei presidi

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), ha parlato delle sue tre proposte per la ripartenza delle scuole in sicurezza dopo le feste natalizie e l’aumento dei contagi.

“Ho lanciato la proposta di dare la possibilità alle famiglie di mettersi in pari con le vaccinazioni ai ragazzi, con 2-3 settimane di Dad”, ha detto Giannelli. “Adesso è passato il principio per cui gli alunni di medie e superiori non vaccinati resteranno a casa da un certo numero di contagi in su. Non è una misura che mi piace, si poteva introdurre con gradualità, per esempio cominciare così dal primo febbraio, dando a tutti il tempo per vaccinarsi: per questo nel frattempo avevamo proposto la Dad”, ha aggiunto.

“La seconda proposta – ha detto ancora Giannelli – è di garantire le mascherine FFP2 a tutti e la terza è di effettuare, fino al primo febbraio, una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi: ho il sospetto che la tempistica dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c’è il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo”.