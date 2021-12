La leggenda del calcio Pelé, ricoverato in ospedale per un tumore al colon

“Il paziente è stabile e dovrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”. La dichiarazione non ha fornito dettagli sulla gravità del suo tumore o su come sta procedendo il trattamento.

Pelé ha subito un intervento chirurgico per il tumore il 4 settembre, trascorrendo un mese in ospedale prima di essere dimesso per continuare la chemioterapia da casa.

Considerato da molti come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Edson Arantes do Nascimento – il vero nome di Pelé – è stato in cattive condizioni di salute negli ultimi anni e ha trascorso vari periodi in ospedale. L’intervento all’anca lo ha lasciato con dolori ricorrenti e ora non può camminare da solo.

L’unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto tre Mondiali – nel 1958, 1962 e 1970 – ha fatto irruzione sulla scena mondiale a soli 17 anni con gol strepitosi, di cui due nella finale contro i padroni di casa della Svezia, quando il Brasile ha vinto la Coppa del Mondo per la prima volta nel 1958.

Soprannominato “O Rei” (Il Re) dai commentatori, ha avuto una delle carriere più leggendarie nello sport, segnando più di 1.000 gol prima di ritirarsi nel 1977.

Poche settimane prima che la pandemia colpisse il Brasile l’anno scorso, suo figlio ha detto che l’ex giocatore di Santos e New York Cosmos era depresso, cosa che Pelé ha poi negato.

È apparso ottimista nei video girati durante il suo periodo di recupero a settembre e ottobre e ha detto su Twitter il mese scorso che si sentiva meglio.