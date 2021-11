Muhammad Aziz e il defunto Khalil Islam saranno scagionati per l’assassinio di Malcolm X

Due dei tre uomini condannati per l’assassinio di Malcolm X saranno scagionati oggi dopo aver insistito sulla loro innocenza dall’uccisione nel 1965 di uno dei più formidabili combattenti per i diritti civili degli Stati Uniti, lo ha riferito il massimo procuratore di Manhattan.

I pubblici ministeri ora affermano che le autorità hanno nascosto le prove che hanno favorito la difesa nel processo a Muhammad Aziz, ora 83 anni, e al defunto Khalil Islam.

Aziz e Islam hanno trascorso decenni in prigione per il crimine, ma un recente documentario ha scatenato un’indagine di quasi due anni da parte dei loro avvocati e dell’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Oggi è attesa la data del tribunale.

“Questi uomini non hanno ottenuto la giustizia che meritavano”, ha detto il procuratore distrettuale Cyrus Vance.

Vance in seguito ha twittato che il suo ufficio, il progetto Innocence e l’ufficio dell’avvocato per i diritti civili David Shanies avrebbero chiesto a un giudice di annullare le condanne. È prevista quindi una data in tribunale.

Una delle figure più controverse e convincenti dell’era dei diritti civili, Malcolm X è diventato famoso come portavoce principale della Nation of Islam, proclamando il messaggio dell’organizzazione dei musulmani neri all’epoca: il separatismo razziale come strada per l’autorealizzazione. Notoriamente ha esortato i neri a rivendicare i diritti civili “con ogni mezzo necessario”.

Si separò dalla Nation of Islam circa un anno prima di essere ucciso mentre iniziava un discorso all’Audubon Ballroom di Harlem il 21 febbraio 1965.

Aziz, Islam e un terzo uomo, Mujahid Abdul Halim – noto all’epoca dell’omicidio come Talmadge Hayer e anche come Thomas Hagan – furono arrestati per omicidio nel marzo 1966 e condannati all’ergastolo.

Hagan ha detto di essere uno dei tre uomini armati che hanno sparato a Malcolm X, ma ha testimoniato che né Aziz né Islam erano coinvolti. I due, allora conosciuti come Norman 3X Butler e Thomas 15 Johnson, hanno sostenuto di essere innocenti e hanno offerto un alibi al loro processo del 1966. Nessuna prova fisica li collegava al crimine.

“Thomas 15X Johnson e Norman 3X Butler non avevano nulla a che fare con questo crimine”, ha detto Hagan in una dichiarazione giurata nel 1977.

Hagan è stato rilasciato sulla parola nel 2010. Ieri è stato lasciato un messaggio a un numero di telefono che aveva quando è stato rilasciato sulla parola.

Ha identificato altri due uomini come uomini armati, ma nessun altro è mai stato arrestato.

La nuova indagine ha scoperto che l’FBI aveva documenti che indicavano altri sospetti, e un testimone ancora in vita ha sostenuto l’alibi di Aziz – che era a casa con una ferita alla gamba al momento della sparatoria.

Il testimone, che le autorità non avevano mai intervistato prima ed è stato identificato solo dalle iniziali ‘JM’, ha detto di aver parlato con Aziz al telefono di casa di quest’ultimo il giorno dell’omicidio.

Inoltre, la revisione ha rilevato che i pubblici ministeri sapevano ma non hanno rivelato che gli agenti sotto copertura erano nella sala da ballo quando è scoppiata la sparatoria, e la polizia sapeva che qualcuno aveva chiamato il Daily News di New York quel giorno dicendo che Malcolm X sarebbe stato ucciso.

“Questa non è stata una semplice svista”, ha detto Deborah Francois, l’avvocato di Aziz e Islam. “Questo è stato un prodotto di una cattiva condotta ufficiale estrema e grossolana”.

Aziz è stato rilasciato nel 1985. Islam è stato rilasciato due anni dopo ed è morto nel 2009.

“Ho bisogno di essere esonerato”, ha detto Islam in un discorso del 2008 in una libreria di Harlem. “Ho dovuto camminare per 22 anni in prigione.”

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha pubblicamente riconosciuto che stava considerando di riaprire il caso dopo che Netflix ha mandato in onda la serie di documentari “Who Killed Malcolm X?” l’anno scorso. La serie ha esplorato una teoria degli studiosi secondo cui i due uomini erano innocenti e che alcuni dei veri assassini erano fuggiti.