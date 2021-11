Giornalisti, Sorrentino presidente e Caroprese vicepresidente dell’ordine della Lombardia

“Buon lavoro al presidente Riccardo Sorrentino e al vicepresidente Francesco Caroprese”. Sono stati eletti oggi, come comunica il Movimento Liberi Giornalisti, i nuovi vertici dell’Ordine del Giornalisti della Lombardia.

A Rosa Brandi, poi, l’incarico di segretario e a Maurizia Bonvini quella di tesoriere. Fanno inoltre parte del direttivo Roberto Di Sanzo, Paolo Brambilla, Fabio Cavalera, Ester Castano e Giuseppe Caffulli.

“Il nuovo Consiglio – commenta il Movimento Liberi Giornalisti – è atteso da un lavoro impegnativo e, anche in virtù degli recenti fatti di cronaca, delicato. È sufficiente pensare alle minacce giunte a troppi giornalisti o al fenomeno dilagante delle fake news, per comprendere l’importante ruolo che assume l’Ordine. Il Movimento Giornalisti Liberi, con i suoi tre rappresentanti in Consiglio, sarà sempre in prima linea per garantire deontologia e rispetto della nostra professione”.