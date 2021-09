Virginia Oliver, 101 anni, continua a pescare aragoste

Quando Virginia Oliver iniziò a catturare aragoste al largo della costa rocciosa del Maine, la seconda guerra mondiale era più di un decennio nel futuro, il segnale stradale elettronico era un’invenzione recente e poche donne stavano raccogliendo aragoste.

Quasi un secolo dopo, all’età di 101 anni, lo fa ancora. La più anziana pescatrice di aragoste dello stato e forse la più anziana del mondo, Oliver si occupa ancora fedelmente delle sue trappole al largo di Rockland, nel Maine, con suo figlio Max di 78 anni.

Oliver ha iniziato a catturare aragoste all’età di 8 anni e in questi giorni le cattura usando una barca che un tempo apparteneva al suo defunto marito e porta il suo nome, la “Virginia”. Ha detto che non ha intenzione di fermarsi, ma è preoccupata per la salute della popolazione di aragoste del Maine, che secondo lei è soggetta a forti pressioni di pesca in questi giorni.

“L’ho fatto per tutta la vita, quindi potrei anche continuare a farlo”, ha detto Oliver.

L’industria delle aragoste è cambiata nel corso dei molti decenni di Oliver sull’acqua, e le aragoste sono cresciute da un cibo della classe operaia a una prelibatezza. Le aragoste hanno preso 28 centesimi al chilo sui moli quando ha iniziato a catturarle per la prima volta; ora, è 15 volte tanto. Le trappole metalliche hanno sostituito le sue amate vecchie trappole in legno, che oggigiorno vengono utilizzate come kitsch nei ristoranti di pesce.

Altri aspetti, tuttavia, sono notevolmente simili. Sta ancora caricando i pogey – in gergo aragosta per menhaden, un piccolo pesce – nelle trappole per attirare i crostacei. E si sta ancora alzando molto prima dell’alba per salire sulla barca e farlo.

Era destinata a questa vita, in qualche modo. Suo padre era un commerciante di aragoste, a partire dalla fine del secolo, e ha instillato l’amore per gli affari in Oliver, che lo avrebbe accompagnato nei viaggi.

Wayne Gray, un amico di famiglia che vive nelle vicinanze, ha detto che Oliver ha avuto un breve spavento un paio di anni fa quando un granchio le ha tagliato un dito e ha dovuto subire sette punti. Tuttavia, non ha mai nemmeno pensato di appendere le sue trappole per aragoste.

“Il dottore l’ha ammonita, ha detto ‘Perché sei là fuori a cacciare aragoste?’” ha detto Gray. “Ha detto: ‘Perché lo voglio’.”

Dopo tutti questi anni, Oliver è ancora entusiasta di una cena a base di aragosta e di solito ne prepara una per se stessa circa una volta alla settimana. E non ha intenzione di smettere di pescare aragoste tanto presto.

“Mi piace farlo, mi piace stare lungo l’acqua”, ha detto. “E quindi continuerò a farlo il più a lungo possibile. “