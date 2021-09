Inaugurazione del Centro Medico Comunale di Assago

Assago, 9 settembre 2021 – Domenica 12 settembre, alle ore 10.30, ad Assago, in via Roma, sarà inaugurato il Centro Medico Comunale.

Saranno presenti all’inaugurazione il Sindaco Lara Carano, il Presidente del Consiglio Comunale, l’Onorevole Graziano Musella e il Consigliere Delegato alla Sanità, Dottor Walter Morandotti. Saranno presenti, inoltre, le Autorità sanitarie locali, il Rotary Club, che ha donato al Centro Medico un defibrillatore e il Consigliere Regionale Giulio Gallera, in rappresentanza della Regione Lombardia.

Nel Centro Medico Comunale, in cui saranno operativi i medici di medicina generale, attivi sul territorio, saranno erogati i servizi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. E’ previsto un servizio di ambulanza, che sarà avviato a partire dalle prossime settimane, nonché un servizio di visite di prevenzione per i tumori al seno e alla pelle, curato dal Progetto Salute Donna, operante ad Assago dall’anno 2000.

Il Sindaco Lara Carano ha affermato in merito: “Il Centro Medico Comunale è stato fortemente voluto dall’Amministrazione per fornire ai nostri concittadini un migliore servizio sanitario. Avremo un’ambulanza di pronto intervento e medici di base che operano sul territorio.

Abbiamo voluto accentrare tutti i servizi di medicina generale in un unico sito in modo da facilitare l’accesso alla sanità a tutti i cittadini.

In seguito alle difficoltà generate dalla pandemia si è reso necessario offrire ai cittadini ulteriori contributi per una sanità sempre più a portata di mano e di immediato intervento.

Ciò in un ottica di solidarietà e per garantire sempre più sicurezza ai nostri cittadini perché è vero che la sicurezza è anche quella di carattere sanitario, considerato il momento di grande paura ed incertezza in cui versiamo. Le amministrazioni locali devono rassicurare i cittadini e garantire loro sempre più servizi: si tratta di un dovere sociale e soprattutto umano.

Assago vuole essere sempre più vicino ai propri cittadini per far vivere una città solidale: obiettivo che ci siamo prefissati per rendere Assago una città sempre più ospitale”.