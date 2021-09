Divario o frattura digitale, quali soluzioni? Esperti a confronto

Il prossimo 14 settembre alle ore 18 si terrà una conferenza online per discutere su quali azioni di contrasto adottare per il sempre più dilagante e preoccupante problema del divario o frattura digitale presente in varie parti del mondo.

La conferenza è organizzata da Willow Thrive, organizzazione no profit con sede centrale in Belgio e fondata e presieduta dall’imprenditrice Concetta Spitaleri, e dall’impresa internazionale per il sociale Close The Gap, molto attiva sulla sensibilizzazione del problema del divario digitale.

Alla conferenza prenderanno parte esperti del tema a livello mondiale e noti personaggi pubblici di fama internazionale.

Willow Thrive e Close The Gap hanno organizzato l’evento con l’intento di trovare soluzioni concrete al problema, che impedisce l’accesso all’istruzione, all’educazione e alla formazione a molti bambini, ragazzi, donne e anziani del pianeta, e per cercare di reperire fondi .

Inoltre, ulteriore obiettivo è quello di riutilizzare gli “it assets” non più usati per darli alle persone in difficoltà e, allo stesso tempo, generare un forte impatto ambientale positivo.

Il fenomeno del divario digitale ha, purtroppo, trovato ulteriore diffusione a causa della pandemia da Covid 19 ed è diventato ormai necessario e improcrastinabile adottare misure che pongano un argine e una soluzione al dilagare del problema.

A breve, le due organizzazioni promotrici della conferenza, Willow Thrive e Close The Gap, daranno ulteriori dettagli e informazioni su come partecipare all’evento.