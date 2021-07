A Milano e in Lombardia picco di vendite di gelati (+30%), meloni e angurie (+10%)

Boom dei cubetti di ghiaccio (+70%)

Deciso incremento delle vendite di gelati, frutta e verdura. Ma anche di bottiglie d’acqua e, sorprendentemente, di cubetti di ghiaccio. E’ l’effetto del ritorno del caldo di questi giorni a Milano, in Lombardia, e più in generale nel Nord Italia. A rivelarlo – analizzando i dati raccolti da sabato scorso a oggi – è l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’, gruppo della grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita nel Nord Italia (46 dei quali in Lombardia).

“Rispetto alla media del periodo estivo – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione dei Supermercati ‘Il Gigante’ – l’acquisto di gelati e ghiaccioli registra un’impennata del 30%. In forte crescita anche le bottiglie d’acqua (+16%) e, grande novità di quest’anno, i sacchetti di cubetti di ghiaccio (+70% rispetto allo stesso periodo del 2020), utilizzati soprattutto per aperitivi e drink del dopo-cena”.

Sensibile aumento anche le richieste di prodotti estivi come meloni e angurie (+10%). Bene anche gli ingredienti per la preparazione di ‘piatti freschi’: mozzarella (+10%), buste di insalata (+8%) e tonno in scatola (+10%). Riscontri positivi anche per le confezioni di ‘insalata poke’, soprattutto tra i giovani e tra chi è ancora in smartworking.

“Sono dati – conclude il consigliere del ‘Gigante’ – importanti per noi, ma più in generale per tutta l’economia nazionale: se i consumi crescono, il sistema produttivo del Paese, soprattutto in certi settori fortemente penalizzati dalla pandemia, può guardare al futuro con moderato ottimismo”