La resa dei conti delle denominazioni cattoliche e protestanti statunitensi

Le scoperte di centinaia di tombe anonime in ex scuole residenziali per bambini indigeni in Canada hanno stimolato nuovi appelli a fare i conti sull’eredità traumatica di scuole simili negli Stati Uniti, e in particolare da parte delle chiese che ne gestivano molte.

Secondo i ricercatori, le denominazioni cattoliche e protestanti statunitensi gestivano più di 150 collegi tra il XIX e il XX secolo. I bambini nativi americani e nativi dell’Alaska venivano regolarmente separati dalle loro famiglie tribali, dai costumi, dalla lingua e dalla religione e portati nelle scuole per assimilarli e cristianizzarli.

Alcune chiese statunitensi fanno i conti con questa attività da anni attraverso cerimonie, scuse e indagini d’archivio, mentre altre sono solo all’inizio. Alcuni sostenitori affermano che le chiese hanno più lavoro da fare per aprire i loro archivi, educare il pubblico su ciò che è stato fatto in nome della loro fede e aiutare gli ex studenti e i loro parenti a raccontare le loro storie di traumi familiari.

Questa storia dolorosa ha attirato relativamente poca attenzione negli Stati Uniti e nel resto del mondo rispetto al Canada, dove le recenti scoperte di tombe hanno sottolineato quello che una commissione governativa del 2015 ha definito un “genocidio culturale”.

Questo mese gli alti funzionari della Chiesa Episcopale degli Stati Uniti hanno riconosciuto la necessità della stessa denominazione di fare i conti con il suo coinvolgimento con tali collegi.

“Dobbiamo arrivare a una piena comprensione dell’eredità di queste scuole”, si legge in una dichiarazione del 12 luglio del Vescovo Presiedente Michael Curry e del Reverendo Gay Clark Jennings, presidente della Camera dei Deputati della denominazione. Hanno chiesto la prossima sessione legislativa della denominazione nel 2022 per stanziare fondi per la ricerca indipendente negli archivi della chiesa e per educare i membri della chiesa.

Il mese scorso il segretario agli Interni Deb Haaland, il primo nativo americano a servire come segretario di gabinetto degli Stati Uniti, ha annunciato che il suo dipartimento indagherà sulla “perdita di vite umane e sulle conseguenze durature dei collegi residenziali indiani”. Ciò includerebbe cercare di identificare le scuole e i luoghi di sepoltura.

I gruppi religiosi statunitensi erano affiliati ad almeno 156 di queste scuole, secondo la National Native American Boarding School Healing Coalition, un gruppo privato formato nel 2012 per sensibilizzare e affrontare i traumi delle istituzioni. Si tratta di oltre il 40% delle 367 scuole finora documentate dalla coalizione.

Ottantaquattro erano affiliati alla Chiesa cattolica o ai suoi ordini religiosi, come i Gesuiti. Gli altri 72 erano affiliati a vari gruppi protestanti, inclusi presbiteriani (21), quaccheri (15) e metodisti (12). La maggior parte è chiusa da decenni.

Samuel Torres, direttore della ricerca e dei programmi per la coalizione, ha affermato che le scuse della chiesa possono essere un buon inizio, ma “c’è molto di più da fare” per coinvolgere i membri della comunità indigena e educare il pubblico. Tali informazioni sono cruciali dato il poco che la maggior parte degli americani conosce delle scuole, ha affermato, sia per il loro impatto sulle comunità indigene che per il loro ruolo “come armamento verso l’acquisizione di terre native”, ha affermato.

Hauff ha notato che le esperienze degli ex studenti, come i suoi stessi genitori, variavano ampiamente. Alcuni hanno affermato che nonostante l’austerità, la solitudine e la separazione familiare, hanno ricevuto una buona istruzione, hanno fatto amicizia, hanno appreso abilità e hanno parlato liberamente le lingue tribali con i coetanei. Ma altri hanno parlato di “abuso crudele e indicibile”, tra cui aggressioni fisiche e sessuali, malnutrizione e punizione per aver parlato lingue native.

In Canada, dove più di 150.000 bambini indigeni hanno frequentato le scuole residenziali per più di un secolo, una Commissione nazionale per la verità e la riconciliazione ha identificato 3.201 morti in condizioni precarie.

La United Church of Canada, che gestiva 15 di queste scuole, si è scusata per il suo ruolo, ha aperto i suoi archivi e ha aiutato a identificare i luoghi di sepoltura.

La risposta della Chiesa cattolica in Canada rimane controversa. Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato a giugno di essere “profondamente deluso” dal fatto che il Vaticano non abbia offerto scuse formali. Papa Francesco ha espresso “dolore” in seguito alla scoperta delle tombe e ha accettato di incontrarsi in Vaticano a dicembre con i sopravvissuti alla scuola e altri leader indigeni.

La Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, nel frattempo, ha affermato che cercherà modi per assistere nell’inchiesta del Dipartimento dell’Interno. L’America Magazine, affiliata ai gesuiti, esorta i vescovi cattolici statunitensi a non ripetere la loro cattiva gestione dei casi di abusi sessuali su minori da parte dei sacerdoti.

I leader della Chiesa presbiteriana (USA) si sono recati a Utqiagvik, in Alaska, nel 2017 per presentare scuse radicali davanti a un auditorium scolastico gremito per il trattamento delle persone indigene in generale, e in particolare per come gestivano i collegi.

Il Rev. Gradye Parsons, ex impiegato dichiarato per la denominazione, ha detto al raduno che la chiesa era stata “in disprezzo della propria fede proclamata” nel sopprimere le tradizioni spirituali dei nativi in ​​mezzo al suo zelo per diffondere il cristianesimo. “La chiesa ha giudicato quando avrebbe dovuto ascoltare”.

La United Methodist Church ha tenuto una cerimonia di pentimento nel 2012 per ingiustizie storiche contro i popoli nativi. Nel 2016, ha riconosciuto il suo ruolo nei collegi in tandem con uno sforzo del governo per distruggere “intenzionalmente” le culture e i sistemi di credenze tradizionali.

Tuttavia, il Native American International Caucus della United Methodist Church ha recentemente esortato la chiesa a fare di più “per scoprire la verità sul ruolo e la responsabilità della nostra denominazione in questa storia riprovevole”.