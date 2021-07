In lavorazione il libro del principe Harry: “memorie intime e sincere”

Il principe Harry sta scrivendo quello che il suo editore definisce un “memoriale intimo e sentito”. Random House prevede di rilasciare il libro, attualmente senza titolo, alla fine del 2022.

“Sto scrivendo questo non come il principe che sono nato, ma come l’uomo che sono diventato”, ha detto il duca del Sussex, 36 anni, in una dichiarazione lunedì. “Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – posso aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero”.

I termini finanziari non sono stati resi noti. Secondo Random House, il principe Harry donerà il ricavato in beneficenza.

“Il principe Harry condividerà, per la prima volta, il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo”, ha annunciato Random House.

“Coprendo la sua vita sotto gli occhi del pubblico dall’infanzia fino ai giorni nostri, compresa la sua dedizione al servizio, il dovere militare che lo ha portato due volte in prima linea in Afghanistan e la gioia che ha trovato nell’essere marito e padre, il principe Harry offrire un ritratto personale onesto e accattivante, che mostri ai lettori che dietro tutto ciò che pensano di sapere si cela una storia umana stimolante, coraggiosa ed edificante”.

L’annuncio di lunedì arriva pochi mesi dopo che Harry e sua moglie Meghan, la duchessa del Sussex, hanno fatto notizia in tutto il mondo durante la loro intervista con Oprah Winfrey vicino alla casa della coppia a Montecito, in California. Meghan ha parlato di sentirsi sola e quasi suicida prima di lasciare l’Inghilterra l’anno scorso e Harry ha riconosciuto la tensione con suo padre, il principe Carlo , per la sua decisione di fare un passo indietro dai suoi doveri reali e dal suo matrimonio con l’attore americano birazziale.

“C’è molto da lavorare lì”, ha detto Harry sulla sua relazione con suo padre, che era divorziato da Diana, principessa del Galles, al momento del suo fatale incidente d’auto nel 1997. “Mi sento davvero deluso. Ha passato qualcosa di simile. Sa come si sente il dolore. E Archie (il figlio di Harry e Meghan) è suo nipote. Lo amerò sempre, ma sono successe molte ferite”.

Harry ha detto a Winfrey che si sentiva intrappolato dalla vita reale e che la sua famiglia lo ha tagliato finanziariamente e gli ha tolto la sicurezza. Ha anche riconosciuto che i suoi rapporti erano tesi con suo fratello, il principe William.

“Ero in trappola, ma non sapevo di essere in trappola”, ha detto Harry, prima di aggiungere: “Mio padre e mio fratello, sono in trappola”.

Il mese scorso, Meghan ha pubblicato il libro illustrato “The Bench” attraverso Random House Books for Young Readers.