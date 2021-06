Fame nel Mondo: 41 milioni di persone sull’orlo della carestia

La fame nel mondo è in aumento dal 2016, a causa dei conflitti e dei cambiamenti climatici

Sono 41 milioni le persone in 43 paesi a rischio imminente di carestia, con quasi 600.000 altri in quattro paesi che stanno già vivendo condizioni simili alla carestia, è il rapporto di World Food Program.

In una dichiarazione, l’agenzia delle Nazioni Unite, ha affermato che le guerre, i cambiamenti climatici e gli shock economici hanno determinato l’aumento della fame, mentre l’aumento dei prezzi dei prodotti di base ha aggravato le pressioni esistenti sulla sicurezza alimentare quest’anno.

“Ho il cuore spezzato per quello che stiamo affrontando nel 2021”, ha affermato il Direttore Esecutivo del WFP David Beasley. “Ora abbiamo quattro paesi in cui sono presenti condizioni simili alla carestia. Nel frattempo, 41 milioni di persone stanno letteralmente bussando alla porta della carestia”.

Condizioni simili alla carestia sono presenti quest’anno in Etiopia, Madagascar, Sudan e Yemen, così come nelle tasche della Nigeria e del Burkina Faso, con 584.000 colpiti.

Ma Beasley ha messo in guardia dal “discutere sui numeri fino alla morte” come è successo in Somalia nel 2011, quando 130.000 persone – metà del costo finale della fame – erano già morte quando è stata dichiarata la carestia.

Il WFP, che è finanziato interamente da donazioni volontarie, ha affermato di dover raccogliere immediatamente 6 miliardi di dollari per raggiungere le persone a rischio in 43 paesi. “Abbiamo bisogno di finanziamenti e ne abbiamo bisogno ora”, ha detto Beasley.

Dopo essere diminuita per diversi decenni, la fame nel mondo è in aumento dal 2016, a causa dei conflitti e dei cambiamenti climatici. Nel 2019, secondo il WFP, 27 milioni di persone erano sull’orlo della carestia, ma dal 2020 la pandemia di COVID-19 si è aggiunta al mix.

I prezzi mondiali del cibo sono aumentati a maggio ai livelli più alti in un decennio, mostrano i dati delle Nazioni Unite, con prodotti di base come cereali, semi oleosi, latticini, carne e zucchero in aumento del 40% rispetto ai livelli di un anno fa.

Secondo il WFP, i prezzi globali del mais sono aumentati di quasi il 90% su base annua, mentre i prezzi del grano sono aumentati di quasi il 30% nello stesso periodo.

Il deprezzamento della valuta in paesi come Libano, Nigeria, Sudan, Venezuela e Zimbabwe si aggiunge a queste pressioni e spinge i prezzi ancora più in alto, alimentando l’insicurezza alimentare.

Il WFP, che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace l’anno scorso, dice che circa il 9% della popolazione mondiale, pari a quasi 690 milioni di persone, va a letto affamato ogni notte.